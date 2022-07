Can Yaman e l’attrice del Paradiso delle Signore: le foto, c’è del tenero

Tutto vero: Can Yaman e Francesca Del Fa, l’Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore, hanno trascorso parecchio tempo insieme. È successo all’ultima edizione del Filming Italy Sardegna, dove entrambi erano ospiti per via del loro lavoro sul piccolo e grande schermo. Un pettegolezzo che sembrava una fake news e che invece si è rivelato veritiero. A testimoniarlo le foto pubblicate dal settimanale Vero.

Nelle immagini si vede il divo turco passeggiare e chiacchierare amabilmente con la giovane collega. A scortarli due guardie del corpo di Can Yaman, sempre più amato e apprezzato in Italia, dove ha deciso di traslocare dopo il successo raggiunto in Turchia e Spagna.

Gli scatti non sono compromettenti: non si vedono baci o abbracci ma i due attori sembrano molto complici e in sintonia. Look total black e capelli lunghi per il nuovo Sandokan, top bianco e ampia gonna colorata invece per la bionda interprete, vista anche ne I Medici, che appare sorridente e spensierata. Secondo i soliti ben informati i due avrebbero trascorso molto tempo insieme, mostrando un feeling speciale che non sarebbe passato inosservato.

Can Yaman ha archiviato Diletta Leotta

Can Yaman è pronto ad avere una nuova fidanzata del Belpaese dopo la relazione finita male un anno fa con Diletta Leotta (che avrebbe fatto di tutto per evitare al festival in Sardegna dove era stata invitata anche la conduttrice di DAZN)? Per ora i diretti interessati tengono le bocche ben cucite: nessun commento né da parte della star di Daydremer né dalla Del Fa.

Can Yaman e Francesca Del Fa hanno iniziato a seguirsi su Instagram subito dopo l’evento in Sardegna: un segnale decisamente importante ai giorni nostri. L’attrice de Il Paradiso delle Signore in una vecchia intervista non ha però nascosto di vivere da tempo una storia d’amore con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo (e di cui al momento non vi sono tracce sui social network). Dopo aver incontrato Yaman tutto è cambiato? Se son rose fioriranno…