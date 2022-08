L’attore turco è stato pizzicato insieme all’attrice de Il Paradiso delle Signore ma la realtà non è come sembra…

La nuova fidanzata di Can Yaman è Francesca Del Fa? L’attore turco e l’attrice de Il Paradiso delle Signore sono stati pizzicati di recente insieme, ad un Festival del Cinema in Sardegna. Sguardi complici e d’intesa che hanno subito lasciato ipotizzare ad un flirt in corso. I diretti interessati non hanno mai commentato i pettegolezzi. Almeno fino ad oggi.

In un’intervista concessa a Super Guida Tv Francesca Del Fa ha rotto il silenzio, spiegando di non aver apprezzato i rumors sulla sua vita privata:

“Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa”

Una dichiarazione che sostanzialmente non prova nulla ma pare che tra l’Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore e l’ex fidanzato di Diletta Leotta non sia sbocciato altro che una semplice amicizia. Ne è sicuro il settimanale Diva e Donna, che ha rivelato che Can Yaman è felicemente single.

“Can Yaman conduce vita da single. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Forte dei Marmi solo in un locale”

Il 33enne è concentrato più he mai sulla sua carriera in Italia, che sta spiccando il volo. Dopo le serie tv turche che hanno riscosso grande successo su Canale 5 Can Yaman è stato ingaggiato come protagonista della nuova fiction Mediaset Viola come il mare.

Fiction che partirà a settembre e vede Can Yaman accanto a Francesca Chillemi. Per mesi si è vociferato di una liaison tra i due ma l’ex Miss Italia è legatissima a Stefano Rosso, il padre della figlia Rania. Dunque solo una chimica artistica, per dirla alla Alex Belli.

Can Yaman dovrebbe presto approdare sul set di Sandokan anche se al momento i dettagli sul progetto scarseggiano. Annunciato tempo fa i lavori non sono ancora iniziati. Intanto resta il mistero sulla fine della relazione tra Can e Diletta Leotta.

Tra le storie più chiacchierate del 2021, i due si sono detti addio senza dare troppe spiegazioni al pubblico che ha seguito la nascita del loro amore con parecchio interesse. Si parlava di matrimonio e ci sono state pure le presentazioni in famiglia ma poi tutto si è sciolto come neve al sole.

Oggi la conduttrice di DAZN ha voltato pagina: dallo scorso inverno frequenta il modello e imprenditore Giacomo Cavalli. Una relazione vissuta nel massimo riserbo: nonostante la coppia sia stata pizzicata più volte in vacanza non è mai uscita allo scoperto.