Can Yaman e Francesca Chillemi, riesplode il gossip: retroscena

Si sono riaccesi i gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi: cos’è successo sul set di Viola come il mare 2

A distanza di tempo, si è riacceso il gossip su una delle “non coppie” più chiacchierate degli ultimi tempo, ovvero tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Galeotto è stato il set della seconda stagione di Viola come il mare, serie che vede protagonisti i due attori. In questo periodo, infatti, i due stanno girando i nuovi episodi della fiction che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5. Dunque, cosa è successo esattamente? Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, durante le riprese di una scena romantica, Can Yaman e Francesca si sarebbero avvicinati così tanto che sarebbero stati quasi al punto di darsi un bacio. Il tutto, però, a telecamere spente.

Non è chiaro se si sia trattato di una semplice prova generale per poter prepararsi al meglio al ciak della scena vera e propria o se, in realtà, tra i due ci sia effettivamente qualcosa di più di un’amicizia. Ovviamente, è necessario ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni. D’altronde, questa non sarebbe sicuramente la prima volta che si insinua che ci possa essere una relazione romantica tra gli attori. Il gossip tra la protagonista di “Che Dio ci aiuti” e l’attore turco è scoppiato per la prima volta nell’autunno del 2021, quando erano impegnati sul set di Viola come il mare. In quel periodo, infatti, il settimanale Chi li aveva beccati uscire dalla casa di lui, a Roma, dichiarando che il duo avrebbe passato insieme due notti.

Da lì, la notizia ha iniziato a circolare ovunque e per mesi si è chiacchierato di un possibile flirt tra i due. Lo scoop ha attirato l’attenzione di molti soprattutto perché la Chillemi è impegnata. Da anni fa coppia fissa con Stefano Rosso, figlio di Renzo, ovvero patrono della Desiel. Insieme, hanno avuto una figlia nata nel 2016 di nome Rania. Ad ogni modo, Can Yaman e Francesca hanno sempre smentito questi rumors, dichiarando di essere legati semplicemente da una bella amicizia e da un ottimo rapporto professionale. Difatti, la Chillemi ha continuato a mostrarsi insieme al compagno anche nei giorni successivi alla diffusione del gossip e i due sono ancora insieme al giorno d’oggi.

C’è chi dice che Stefano, in realtà, abbia saputo della frequentazione tra la fidanzata e Can Yaman, ma che l’abbia perdonata. Chiaramente, trattasi d’informazioni da prendere con le pinze. Insomma, con il ritorno sul set, sono riapparsi anche i primi gossip sui due attori. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà e per vedere se i diretti interessati decideranno smentire nuovamente la notizia o se opteranno per la linea del silenzio.