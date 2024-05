Can Yaman dubbioso, strambo appello alle italiane: il calcio o me?

Si prospetta una serata col botto. Stasera, 9 maggio, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di Viola come il Mare, che si sfiderà con due eventi televisivi a dir poco titanici. La romantica fiction, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, infatti, affronterà a muso duro la semifinale di Europa League Bayer Leverkusen – Roma (Sky e Now tv) e il secondo appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2024, in diretta su Rai 2.

Un’offerta davvero molto ampia, in cui Viola come il Mare rischia di perdere ascolti. Il calcio, si sa, nel nostro Paese crea sempre tantissimo share, per non parlare dell’Eurovision, seguito praticamente in tutto il mondo. Cosa inventarsi, quindi, per attirare più pubblico possibile alla visione della fiction di Canale 5?

Can Yaman sa il fatto suo, e ha puntato su due carte che potrebbero sicuramente far aumentare gli ascolti. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore, facendo un appello molto particolare alle donne connesse.

Il primo asso nella manica di Can è sicuramente la bellezza: l’attore, infatti, non pubblica una foto della serie, ma sceglie di postare un suo scatto, in cui compare in tutta la sua avvenenza. Ma Can non si ferma qui e rincara la dose: consapevole della “sfida televisiva” che andrà in scena stasera, si dice “sicuro che le donne riusciranno a strappare la tv agli uomini“, per cambiare canale e sintonizzarsi su Viola come il Mare. Ma chi ha detto che le donne non preferiscano tifare Roma? Certo, i commenti sotto al post sembrano dar ragione all’aitante turco.

Sono tantissimi, infatti, i commenti di utenti che assicurano di essere tra gli spettatori che stasera saranno sintonizzati su Canale5. Le anticipazioni sulla seconda puntata della serie, infatti, rivelano che questa sera Can si rivelerà geloso dell’altra protagonista della serie, Francesca Chillemi. Un gossip, questo, che sembra varcare i confini della finzione scenica. Can e Francesca, infatti, hanno acceso il gossip intorno al loro rapporto, rivelando alcuni retroscena molto interessanti. Non resta, quindi, che seguire la seconda puntata di questa serie, per scoprire cosa succederà tra i due protagonisti!