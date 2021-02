Can Yaman, doccia fredda per i fan: una serie della star non andrà in onda

Non vedremo su Mediaset la serie tv turca Inadina Ask. In compenso, rivedremo l’attore nella nuova fiction Ban Yanlis

Da giorni gira voce che Mediaset sembra aver acquistato i diritti di Inadina Ask, una delle prime serie tv dove abbiamo visto recitare Can Yaman, attore e star di Daydreamer-Le ali del sogno. La serie tv è composta da 32 puntate ed è andata in onda in Turchia, nel 2015. Secondo alcune voci di corridoio diffuse nei giorni scorsi, anche questa soap opera turca è stata comprata, per poi essere trasmessa in Italia. In realtà, come spiega Fanpage.it, l’unica serie tv con Yaman acquistata da Mediaset sarebbe Bay Yanlis. Per ora, quindi, Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di comprare i diritti di Inadina Ask.

Per quanto riguarda Ban Yanlis, andrà sicuramente in onda in estate. La rete ha deciso, dunque, di puntare su un altro prodotto che possa riportare Can Yaman protagonista sul piccolo schermo. Questa nuova serie è composta da 14 puntate. L’ultimo episodio è andato in onda a ottobre in Turchia e ha avuto un finale davvero inaspettato. Secondo le previsioni, ci sarebbe dovuta essere una seconda stagione. Sorprendentemente, però, la serie è terminata quest’anno e l’emittente ha deciso di non rinnovarla. Non si sa ancora la data italiana in cui verrà mandata in onda.

Nel frattempo, il percorso tv di Daydreamer si fa sempre più altalenante. La soap nella collocazione fissa nel palinsesto pomeridiano continua a raccogliere ottimi risultati. Non si può dire lo stesso delle puntate trasmesse in prime time, che invece sono sotto la soglia media di ascolti e share della rete ammiraglia di Canale 5.

In particolare DayDreamer va in onda ogni giorno, alle 16.45, dal lunedì al venerdì, prima di Pomeriggio 5. Lo share oscilla tra il 16% e il 18%, interessando circa 2 milioni di spettatori quotidianamente. In prima serata, invece, i risultati sono un po’ diversi. Lo share si tiene sul 10%, una percentuale lontana dalle aspettative di ascolto di una prima serata di Canale 5.

In quanto a Inadina Ask, la serie, che per il momento non farà approdo in Italia, ha come protagonisti Yalın Aras e Defne Barutçu Aras. Una serie composta da 32 episodi dove al centro di tutto c’è Defne, una donna di successo, da poco laureata, che comincia a lavorare per un’azienda di programmazione.