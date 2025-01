Can Yaman ‘divetto’ 1, trono Martina ‘spacca’ 7, Conti 8: pagelle tv

Can Yaman non fa più parte del cast di Viola come il mare. La notizia non è ancora ufficiale, ma DavideMaggio.it e Dagospia assicurano che il divo turco è fuori dal progetto della terza stagione. Anzi si è messo fuori visto che la decisione di lasciare l’avrebbe presa lui stesso. Si mormora che abbia scelto di abbandonare per via dei rapporti deteriorati con Francesca Chillemi. La faccenda sembra che sia piuttosto delicata. La storia della tv e del cinema è piena zeppa di liti tra colleghi, di screzi e di antipatie. I grandi divi, però, una volta sul set, si lasciano tutto alle spalle e recitano. Can Yaman invece avrebbe optato per andarsene via. Voto 1: altro che divo, qui c’è un ‘divetto’!

Striscia la Notizia è in affanno. Quel diavolaccio di Stefano De Martino, con Affari Tuoi, continua a crescere negli ascolti tv. Il tg satirico di Antonio Ricci invece no. Sono lontani gli antichi fasti. Galleggia attorno al 13/15% di share, non di rado finisce sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori. Qualcosa bisognava inventarsi per tentare di raddrizzare la baracca. Così ecco una novità: da lunedì 13 gennaio 2025 è stata fatta partire la selezione in diretta per la scelta della Velina bionda da affiancare alla Velina mora, Beatrice Coari. A decidere il televoto. Una decisione fatta per tentare di coinvolgere maggiormente il pubblico. Se il fine era alzare lo share, missione fallita. Anche perché l’idea sembra poco sviluppata e poco nelle corde del tg satirico. Voto 4, bisogna inventarsi ben altro!

Avanti un altro! è tornato in onda con poche variazioni e poche novità. Nessuna memorabile, a meno che si ritenga memorabile aver arruolato Flavia Vento nel salottino. Il quiz show è giunto alla 14esima edizione. Bonolis fa Bonolis, Laurenti fa Laurenti. Nulla di nuovo sotto il sole, voto 6!

Ascolti record giovedì e venerdì per Uomini e Donne, che ha intercettato in media circa 2.7 milioni di utenti. Tutto merito dell’epilogo del trono di Martina De Ioannon, uno dei percorsi, televisivamente parlando, più emozionanti degli ultimi anni per chi segue il dating show di Maria De Filippi. Voto al trono 7, ha ‘spaccato’!

Carlo Conti ha svelato i co-conduttori della prima serata di Sanremo 2025: i due “amici” di cui aveva parlato, a differenza di quel che pensavano tutti, non erano Pieraccioni e Panariello, ma Gerry Scotti e Antonella Clerici. Saranno infatti loro due ad affiancarlo nella serata d’apertura della kermesse. Annunciati anche due super ospiti, ossia Jovanotti e Damiano David (ma senza Maneskin). Inoltre sono stati resi noti i duetti interessanti della serata cover. Sulla carta Conti sta preparando un bel Festival. Per ora, voto 8 per la scelta del cast, dei big in gara e degli ospiti. Il voto potrebbe salire se evitasse di invitare star hollywoodiane imbolsite di cui nessuno sente la necessità. Appello: Carletto, si può fare a meno dei balli del qua qua e dei John Travolta, evitaci tale pena!