Can Yaman disperato, invasione di fan a casa: l’attore non ce la fa più

A volte il troppo storpia. Lo sa bene Can Yaman, costretto in queste settimane a fronteggiare il troppo “amore” delle sue fan. Decine di ragazze, signore, pronte ad assalire quotidianamente l’attore turco, arrivando persino ad aspettarlo fuori la sua abitazione romana. Il 32enne è assai provato dall’intera faccenda e in sua difesa è accorso il suo ufficio stampa, che ha scritto una lunga lettera sui social network.

L’appello dell’ufficio stampa

Su Instagram è apparso un appello della Nico Ufficio Stampa – società che gestisce l’immagine dell’ex fidanzato di Diletta Leotta – in cui si invita tutte le follower troppo “appassionate” a tenere a bada certi comportamenti:

“Sempre più spesso Can trova sue fan di fronte alla porta di casa, non fuori dal portone, ma proprio davanti all’ingresso della sua abitazione. E non solo questo: spesso, chi trova il portone chiuso, citofona al suo appartamento anche durante la notte chiedendogli di affacciarsi alla finestra o di mandare un saluto”

Un comportamento che non regala a Can Yaman tranquillità e serenità. Soprattutto in un periodo intenso come questo, dove si alza tutte le mattine presto per girare la fiction Viola come il mare dove recita accanto all’ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Chiaro il messaggio dell’ufficio stampa italiano di Can Yaman:

“Queste manifestazioni non significano affetto ma invadenza. Se veramente stimate Can dovreste proteggerlo, fare in modo che lui viva serenamente nel nostro Paese, non che debba difendersi da manifestazioni di eccessiva invadenza dentro casa sua”

Nessun commento è arrivato pubblicamente da parte di Can Yaman, in queste settimane molto impegnato sul set. Dopo la serie Rai l’attore turco inizierà le riprese di Sandokan, un progetto al quale tiene molto e che potrebbe rivoluzionare la sua carriera. Yaman lavorerà insieme a Raoul Bova e Luca Argentero.

Nuovo amore per Can Yaman

Tra un ciak e l’altro Can Yaman ha però trovato anche il tempo per iniziare una nuova frequentazione. Archiviata la breve relazione con Diletta Leotta, la star di Istanbul è stata avvistata con Maria Giovanna Adamo, modella 25enne originaria di Crotone.

I due hanno trascorso insieme il 32esimo compleanno di Can Yaman, festeggiato nell’appartamento romano dell’attore. Una festicciola privata, alla presenza di pochi intimi. Stando a quanto spifferato dal settimanale Chi Can avrebbe conosciuto la nuova fiamma sul set di Viola come il mare.

I diretti interessati tengono le bocche ben cucite e ad oggi non confermano né smentiscono. Parlare di storia seria e avviata, dicono i ben informati, è prematuro. Pare non essere invece prematuro bisbigliare di un rapporto in erba intimo. Se son rose fioriranno…