Can Yaman: chi c’era al suo compleanno e la storia con la modella 25enne

Compleanno movimentato per Can Yaman che ha spento 32 candeline lo scorso 8 novembre. La giornata l’ha trascorsa al Policlinico Umberto I di Roma, per cui ha inaugurato una raccolta fondi per l’Associazione Can Yaman For Children con lo scopo di acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli pazienti. La star turca si è presentato nel reparto di Neonatologia e Pediatria portando regali. “Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto”, ha spiegato. Conclusa la visita alla struttura sanitaria si è diretto a Cinecittà World. Anche in questo caso il ricavato dei biglietti venduti è andato in beneficienza. Per quel che invece riguarda la festa privata, il divo si è concesso un party in serata, molto sobrio.

Presso la sua dimora romana, come racconta Chi Magazine, si è recato un piccolo gruppetto di persone: il suo inseparabile amico Roberto Macellari e alcuni suoi collaboratori. Una festicciola tranquilla, nessun evento mastodontico. Gli invitati, come mostrato dagli scatti ‘rubati’ dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono arrivati a casa Yaman portando con sé la torta e qualche dono per il festeggiato.

Can Yaman: esplode il gossip su Maria Giovanna Adamo, giovane modella di Crotone

Sempre Chi Magazine offre un’altra chicca circa il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quale? Quella riguardante i suoi affari di cuore. Dopo la fine della chiacchieratissima love story con Diletta Leotta (la relazione è naufragata ormai da mesi, tra mille polemiche), si sussurra che l’attore turco abbia ritrovato ristoro in amore tra le braccia di Maria Giovanna Adamo, modella 25enne originaria di Crotone.

Il settimanale racconta che Can e Maria si sono incontrati per la prima volta sul set di Viola come il mare e che da lì sarebbe decollata la frequentazione. I diretti interessati tengono le bocche ben cucite e non confermano né smentiscono. Parlare di storia seria e avviata, dicono i ben informati, è prematuro. Pare non essere invece prematuro bisbigliare di un rapporto in erba intimo. Come si dice in questi casi: se sono rose, fioriranno.