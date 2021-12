“Can Yaman-Diletta Leotta mai stati insieme”: Ferrari svela un altro segreto

By

In un’intervista rilasciata a Verissimo – in onda su Canale 5 sabato 4 dicembre – Paola Ferrari è tornata a stuzzicare Diletta Leotta. Nello specifico il volto della Domenica Sportiva ha negato la relazione tra la conduttrice siciliana e l’attore turco Can Yaman. Una relazione durata solo sei mesi ma che ha fatto chiacchierare a lungo.

Secondo Paola Ferrari si sarebbe trattato solo di una storia d’amore mediatica e nulla più. La bionda presentatrice l’aveva già spifferato una volta ed ora è tornato a confermarlo a Silvia Toffanin:

“Non ci credo perché a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona, ma fa bene a divertirsi”

Paola Ferrari ha poi aggiunto sempre a proposito di Diletta Leotta:

“Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile”

Diletta Leotta e Can Yaman risponderanno presto alle insinuazioni di Paola Ferrari?

La nuova vita di Diletta Leotta e Can Yaman

Dopo la fine del loro rapporto d’amore Diletta Leotta e Can Yaman non hanno vissuto più relazioni ufficiali. Il gossip non ha però mai smesso di occuparsi di loro. Secondo le ultime indiscrezioni Diletta starebbe frequentando da qualche settimana il modello Giacomo Cavalli.

Pare inoltre che Diletta e Giacomo abbiano trascorso un weekend ad Ibiza in compagnia della stessa comitiva. Solo amici, un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore? Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito i gossip.

Sul set della fiction Viola come il mare sarebbe invece nata una simpatia speciale tra Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori sono stati avvistati anche a casa dell’ex Miss Italia ma hanno preferito non replicare ai pettegolezzi.