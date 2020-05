Can Yaman commosso: “Mai in grado”, l’attore senza parole su Ig

News Can Yaman, l’attore sorpreso dall’affetto dei fan per Bay Yanlış

Can Yaman tornerà presto sugli schermi con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno e siamo sicuri che sarà un successone: l’affetto che il pubblico nutre nei confronti di Ferit di Bitter Sweet, tra non molto Can Divit, è infatti dimostrato da come sta accogliendo l’arrivo di una nuova serie televisiva in cui l’attore reciterà ancora una volta a fianco di Özge Gürel, Nazli in Bitter Sweet ed Ezgi in questo nuovo prodotto. Di cosa parliamo esattamente? Di Bay Yanlış, Mr. False nella distribuzione internazionale. La serie ha una trama piuttosto battuta: stufa di relazioni che si sono rivelate sbagliatissime, Ezgi ha intenzione cercare l’amore vero per metter su famiglia.

Can Yaman e Bay Yanlış fra i trending topic di Twitter

Non si sa ancora la data di uscita della serie televisiva ma su Twitter Can Yaman è già finito tra le tendenze assieme al nome della serie, ed è per questo che ha voluto ringraziare i suoi fan: “Sono già molto emozionato, non vedo l’ora”, questo il messaggio agli italiani e agli spagnoli. “Non sarò mai in grado di dire abbastanza quanto sia grato per questo supporto senza fine tutte le volte, lo apprezzo dal profondo del mio cuore. Grazie a tutti, Grecia”. Come dare torto del resto all’attore turco? Finire su Instagram per una serie nuovissima quando in Italia deve ancora andare in onda Daydreamer è senz’altro un successo.

Le ultime foto di Can Yaman, i fan impazziscono per l’attore

Recentemente Can si è anche mostrato in una nuova foto, in cui sfoggia il suo bellissimo taglio corto e un look casual oltre a un sorriso ammiccante che avrà mandato senz’altro in delirio i fan. Non osiamo neanche immaginare cosa succederà quando l’attore tornerà in Italia, una volta andato in onda Daydreamer. Mediaset ovviamente quest’estate ringrazierà.