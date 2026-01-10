Can Yaman arrestato per traffico e consumo di droga, i dettagli del blitz notturno

Grossi guai per Can Yaman. L’attore turco, popolarissimo in Italia per essere stato protagonista di diverse fiction di successo come Sandokan e Viola come il mare, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riferirlo sono i media turchi che scrivono che per il divo le manette sono scattate nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio. Insieme a lui sono state arrestate altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Durante il blitz, Yaman sarebbe stato trovato con addosso alcune dosi di droga.

Can Yaman arrestato in Turchia per possesso di droga

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, tutte le persone fermate sono state costrette a svolgere una serie di esami presso l’Istituto di medicina forense al fine di capire se abbiano assunto droghe e stabilire eventualmente quando lo abbiano fatto. La polizia ha esteso il blitz in nove locali notturni di Istanbul, catturando anche alcuni spacciatori e il gestore di uno dei night club finiti al centro delle indagini che mirano a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Il lavoro degli inquirenti turchi è iniziato nei mesi scorsi e i primi risultati si sono visti poche settimane fa, quando nell’ambito della stessa indagine che ha portato all’arresto di Yaman, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento della polizia oltre 20 personaggi orbitanti attorno al mondo dello spettacolo e del giornalismo turco. In particolare, chi indaga muove accuse relative al “possesso di droghe o stimolanti per uso personale, all’agevolazione dell’uso di droghe e all’incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”.

Il divo colto in flagranza

Il quotidiano turco Hurriyet ha rivelato un retroscena importante in riferimento all’arresto di Yaman, affermando che l’ufficio del procuratore non aveva emesso alcun ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Le manette sono scattate in quanto l’interprete sarebbe stato colto in flagranza nel corso del blitz effettuato la scorsa notte.

La notizia del fermo di Can Yaman sta facendo molto rumore in Italia. Nel nostro Paese il divo è conosciutissimo. La sua popolarità ha avuto un’ulteriore impennata nelle scorse settimane, grazie al grande successo della serie tv Sandokan, proposta su Rai 1. Molti telespettatori lo ricordano anche nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, nella fiction Viola come il mare.