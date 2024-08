Campello pentita sui social: “lo abbiamo detto prima del dovuto”

Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato la notizia pochi giorni dopo aver condiviso delle foto idilliache insieme, smentendo le voci di un tradimento e parlando di “incomprensioni“. Tuttavia, alcuni follower increduli li hanno criticati, affermando che “Instagram vende illusioni“. Alice ha menzionato “problemi di coppia” per mettere a tacere i pettegolezzi

Il primo comunicato

È stata una vera doccia fredda per tutti, perché nessuno si aspettava quanto Alvaro Morata e Alice Campello hanno reso noto attraverso i social. L’attaccante del Milan e la moglie, che ha già rimosso il cognome da sposata dal suo profilo Instagram, hanno annunciato ieri la fine del loro matrimonio dopo sette anni di amore e quattro figli: i gemelli Alessandro ed Edoardo di sei anni, Leonardo di tre e l’ultimogenita Bella, di appena un anno.

Morata ha parlato di una

decisione dolorosa

mentre Alice ha fatto riferimento a

continue incomprensioni

che hanno portato alla rottura. Tuttavia, chi sembra davvero non comprendere sono i follower della coppia.

Dopo aver appreso la notizia, molti si sono scagliati contro di loro, accusandoli di “falsità” e “finzione“, criticando quello che percepiscono come un atteggiamento ridicolo.. Il contrasto tra l’immagine perfetta della coppia condivisa sui social e la realtà della loro separazione ha scatenato un’ondata di incredulità e rabbia tra i fan, che si sentono traditi da quella che consideravano una relazione da sogno.

La relazione che sembrava da esempio per tutti: belli, giovani, ricchi, desiderosi di fare una famiglia.. la coppia del “mulino bianco” sembra ormai essersi sgretolata in un mare di confusione e delusione per tutti.

Iniziano ad essere diversi i complotti sulla presunta frequentazione di Alvaro con un’altra donna, ma sono chiacchiericci del tutto smentiti dalla stessa Alice che conferma quanto il marito sia stato importante e perfetto per lei e la famiglia.

Il nuovo comunicato

8 ore fa sulla pagina Instagram di Alice, c’è una storia in cui l’influencer dichiara che tutte le voci sulla presunta “altra donna” del marito, sono completamente infondate e prive di verità, gossip fatti solo per attirare l’attenzione e aver qualcosa di cui parlare.

Alice inoltre fa una dichiarazione inaspettata, raccontando nel dettaglio i motivi della decisione e autoproclamando se stessa e il marito come “stupidi e immaturi” :

…Ci sono dinamiche nostre che ci hanno consumato e che rimarranno tali ( depressioni importanti, momenti di tensione forte dell’europeo e dei giornali, milioni di situazioni personali) se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei MAI così di lui. Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche di coppia e non tutto dev’essere raccontato, non tutto dev’essere CORNA!! Basta dire cazzate senza NESSUNA prova. Tutto l’amore che avete visto è vero ed esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente ( e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto.. ma non ci sono mai mai mai mai state terze persone e non sono MAI esistite prove di queste speculazioni

Così Alice Campello ha messo a tacere una serie di infinite accuse riguardo ai possibili tradimenti. Una cosa è certa però, probabilmente, come ha fatto intendere la stessa Alice, ” i panni sporchi, prima, si lavano in famiglia“. Forse non era ancora il momento giusto per lavate i panni in piazza, davanti a tutti.