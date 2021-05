Camila Raznovich si è sposata con il francese Loic Fleury

By

Per la conduttrice televisiva si tratta del secondo matrimonio, dopo quello finito nel 2001 con un uomo australiano

Fiori d’arancio per Camila Raznovich. La presentatrice di Kilimangiaro ha postato su Instagram una foto del suo matrimonio con l’imprenditore francese Loic Fleury. Le nozze sono avvenute a Milano e sono state celebrate dal sindaco Giuseppe Sala. La conduttrice, 46 anni, ha da poco concluso la conduzione dell’edizione 2021 di Kilimangiaro, trasmissione di viaggi molto seguita dal pubblico del piccolo schermo.

Quello con Loic Fleury non è il primo matrimonio per Camila Raznovich. L’ex veejay è stata sposata in passato con un uomo australiano da cui si è poi separata nel 2001. Le figlie Viola e Sole, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2012, sono nate dalla storia d’amore con l’architetto Eugenio Campari.

Qualche mese fa Camila Raznovich ha annunciato il matrimonio con Loic Fleury in un’intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. La Raznovich non aveva però svelato la data, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Camila Raznovich e Loic Fleury si sono conosciuti su un’isola greca, durante una vacanza, e da allora non si sono più lasciati. A Oggi è un altro giorno la presentatrice ha confidato:

“Ci ho messo quattro secondi a innamorarmi. Mi ha invitato a ballare, ha posato la mano nella schiena e io ero già innamorata. Mi ha molto messo in imbarazzo, che non è molto semplice, ma lui ci è riuscito e questo è forse il motivo per cui mi sono innamorata”

Classe 1974, Camila Raznovich ha passato la sua infanzia viaggiando tra l’Italia, l’India e l’Argentina per seguire i genitori con la loro comunità di discepoli di Osho. In Italia ha iniziato la sua carriera da conduttrice sull’emittente privata di MTV dove un programma in particolare le ha aperto le porte del successo: Loveline. Nel 2007 è approdata a Rai Tre dove tutt’ora conduce il Kilimangiaro ogni domenica pomeriggio.

Uno spirito libero al quale – ha detto la diretta interessata – parecchi guardano con distacco per via del suo atteggiamento un po’ “nordico” che fa da scudo a un carattere molto più simpatico e morbido di quanto lasci intravedere.

Camila è approdata nel programma di Rai Tre che le si addice a pennello in quanto viaggiatrice nata e sempre pronta a trasferimenti da un continente all’altro. A questo proposito, una notevole importanza hanno avuto i viaggi all’interno della sua vita sentimentale, come nel caso della relazione con il marito Loic Fleury.