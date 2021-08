Camila Cabello e Shawn Mendes si sposano? La cantante rompe il silenzio

Camila Cabello e Shawn Mendes pronti per il matrimonio? È quello che si stanno chiedendo molti fan da tempo. Più precisamente da quando la cantante di origini cubane ha iniziato a sfoggiare un prezioso anello all’anulare sinistro. Nello specifico Camila l’ha indossato in un video che ha poi postato sul suo account Tik Tok. La Cabello è pronta a convolare a nozze col fidanzato e collega?

In un’intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Camila Cabello ha negato i gossip sulla sua vita privata. Nessuna proposta di matrimonio, niente fiori d’arancio in vista. L’interprete 24enne ha assicurato che per il momento non ha ancora ricevuto nessun anello prezioso da parte del fidanzato Shawn Mendes.

Camila Cabello ha poi confidato:

“Ho indossato quell’anello all’anulare sinistro perché di fatto non so dove va messo l’anello di fidanzamento. I miei genitori sono sposati da tempo ma entrambi hanno perso le loro fedi nuziali. È stata tutta una casualità”

Nessun commento è arrivato da parte di Shawn Mendes, che ha però dedicato alla fidanzata la sua ultima canzone, diventata già una hit: Summer of love. Il pezzo parla della storia d’amore tra i due cantanti, che si sono incontrati e conosciuti per lavoro nell’estate 2019.

La storia d’amore tra Camila Cabello e Shawn Mendes

Camila Cabello e Shawn Mendes si sono conosciuti in sala di registrazioni: a entrambi era stato proposto di incidere Senorita. Una canzone che è diventata in poco tempo un vero e proprio tormentone mondiale. Tra una prova e l’altra è esplosa la passione tra Camila e Shawn, che oggi sono inseparabili.

La Cabello e Mendes sono molto legati e la loro relazione procede a gonfie vele. Per il matrimonio c’è tempo visto che entrambi sono ancora molto giovani. In più sia Camila sia Shawn vogliono concentrarsi sulle rispettive carriere che richiedono impegno e costanza.

Tra l’altro Camila Cabello ha deciso di tentare pure la strada della recitazione: è stata scelta da Kay Cannon come protagonista del nuovo adattamento cinematografico della storia di Cenerentola.