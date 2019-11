Camila Cabello e Shawn, troppo affetto in pubblico? La cantante risponde

Camila Cabello e Shawn Mendes troppo affettuosi in pubblico? La cantante risponde alle critiche

“I love it when you call me señorita”, canta la bella Camila Cabello insieme a Shawn Mendes, l’artista canadese con il quale fa coppia anche nella vita. Eh si, avete capito bene, i due sono fidanzati già da un bel po’ anche se, nel tempo, il loro legame ha scatenato qualche criticuccia. In un primo momento si pensava che la loro unione fosse falsa, un po’ per fare ‘business’ come direbbe la nostra Tina Cipollari; poi però i due hanno confermato di essersi davvero innamorati sia tramite qualche gesto che si sono scambiati in pubblico e sia sui social. Le critiche però non sembrano placarsi. Ultimamente, infatti, pare che un gruppetto di persone abbia puntato il dito contro la giovane coppia accusando i due piccioncini di scambiarsi fin troppe effusioni in pubblico.

“Mi sento personalmente chiamata in causa”, le parole di Camila a BBC Radio

Come riporta MTV, intervistata da BBC Radio, la Cabello si è voluta soffermare proprio su questo argomento. La ventiduenne si è mostrata molto amareggiata per le opinioni negative che ha ricevuto dagli ascoltatori, in particolare qualcuno le ha scritto: “Le dimostrazioni di affetto in pubblico su Instagram sono troppo esagerate”. E una volta per tutte, Camila ha voluto rispondere alle critiche utilizzando anche un punta d’ironia. “Ouch! Mi sento personalmente chiamata in causa. Mi sento attaccata personalmente” , ha risposto la cantante che poi ha scherzato: “Sì, le dimostrazioni di affetto in pubblico sono terribili. Voglio dire, baciarsi in pubblico? Io non oserei…”.

“Ecco perché io e Shawn Mendes postiamo foto di coppia”

La Cabello ha poi voluto spiegare il motivo per cui lei e Shawn ogni tanto postano foto di coppia sui loro profili. La ragazza ha parlato dei fastidiosi paparazzi che non fanno altro che inseguirli proprio per catturare i loro momenti di intimità. “Onestamente a un certo punto inizi a non rendertene neanche più conto – ha detto riferendosi ai fotografi o ai semplici ‘curiosoni’ – E così ti dici: ‘tanto vale che ci baciamo su Instagram”.