Camila Cabello e Shawn Mendes, è finita: in che rapporti sono rimasti

Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati. Non si tratta di un’indiscrezione alla quale si fatica a credere o un gossip non confermato. E non si tratta nemmeno di una crisi. Ad annunciare la rottura sono stati senza mezzi termini i diretti interessati su Instagram. I due hanno scritto delle parole che hanno lasciato di stucco tutti i loro fan. Ecco cosa hanno detto e cosa ne sarà della loro relazione.

La cantante di origini cubane e il cantautore e modello canadese hanno interrotto la loro relazione amorosa dopo due anni. I due non hanno mostrato recentemente segni di crisi: per questo l’annuncio è arrivato come una doccia fredda per i fan degli “shawmila”. I cantanti hanno condiviso le stesse parole nelle storie dei rispettivi profili Instagram, che insieme contano più di 120 milioni di followers.

Leggendo il loro messaggio congiunto si percepisce che i due non si sono detti addio in modo brusco, anzi. La 24enne e il 23enne affermano semplicemente di aver interrotto la loro relazione e di nutrire comunque amore nei confronti l’uno dell’altra, promettendo di rimanere in buoni rapporti, da “buoni amici”.

Shawn Mendes e Camila Cabello, storia al capolinea

Shawn e Camila stavano insieme da due anni, ma si conoscevano in qualità di buoni amici già dal 2014. Poi, nel 2019, scocca la scintilla probabilmente anche grazie alla loro collaborazione nella canzone “Señorita”, che oltre a garantire loro molto successo li ha anche fatti avvicinare. I due, sia nel video musicale del brano sia nelle esibizioni live sono apparsi affiatatissimi. Poi, nell’estate 2019, dopo che la Cabello ha interrotto la sua relazione con Matthew Hussey, sono stati diffusi i primi scatti che li vedevano in atteggiamenti inequivocabili. Alla fine dell’estate è arrivata poi la conferma della loro relazione tramite i social.

La loro rottura è davvero improvvisa. I cantanti si sono mostrati per l’ultima volta insieme sui social lo scorso Halloween, con delle foto che li ritraggono mentre indossano dei costumi ispirati alla celebrazione messicana del “Dia de Los Muertos”. I due sono apparsi insieme in pubblico lo scorso settembre 2021 al Met Gala, ai Video Music Awards di MTV e alla premiere di Miami di “Cinderella”, film di cui la Cabello è protagonista. Niente lasciava presagire una possibile crisi. La scorsa estate 2021 molte voci parlavano addirittura di matrimonio in vista per la coppia. Ma l’anello di fidanzamento non è mai arrivato, e a quanto pare non arriverà mai.