Camera ardente Maradona, ex non fatta entrare: ecco chi è e il motivo

Oliva è stata l’ultima compagna del Pibe de Oro, condividendo con lui cinque anni di vita. Nonostante ciò non è stata ammessa nella camera ardente in forma privata: il duro sfogo della donna.

Ieri la notizia è giunta dall’Argentina come un fulmine a ciel sereno: Diego Armando Maradona, 60 anni, è morto. In un amen il mondo ha cominciato a piangere El Pibe de Oro. Tifosi, amanti del calcio, uomini e donne da ogni angolo del pianeta e soprattutto napoletani e argentini hanno iniziato a versare lacrime. A essere colpiti più di tutti dal dramma umano, naturalmente, i familiari di ‘El Diego’. Una famiglia allargatissima, composta da ex mogli, diversi figli e figlie. Tra gli affetti stretti che hanno accompagnato Maradona per un pezzo di vita, c’è Rocio Oliva, donna con cui El Pibe condivise una relazione di 5 anni. Questa però non è stata ammessa alla camera ardente.

“Entrano tutti, tranne me”, ha dichiarato Rocio Oliva ai media argentini, spiegando di non essere stata ammessa alla Casa Rosada per un omaggio privato all’ex compagno. Pare che il respingimento sia dovuto al fatto che non essendo mai stata sposata con Maradona e non avendo avuto figli da lui, la donna non è finita nell’elenco degli affetti stretti. Ai parenti di Diego, invece, è stata riservata un’ala all’interno della sede presidenziale.

Per dare l’ultimo saluto a Maradona, Oliva ha quindi dovuto mettersi in fila come una cittadina comune. Una vicenda che l’ha parecchio delusa:

“Non mi fanno entrare e fanno un torto a Diego. Sono la sua ultima moglie, nessuno se ne rende conto. Mi dicono di venire con tutta la gente, con la folla. Claudia (Villafane, ndr) dice che non c’entra niente, nessuno si fa carico della situazione. E’ una vergogna. Non so perché mi stan facendo questo”.

Maradona: mogli, fidanzate, figli e il chiacchieratissimo legame con Heather Parisi

La prima moglie di Maradona fu Claudia Villafane, la sua ragazza di gioventù. Dalla relazione nacquero due figlie, Dalma e Gianina. Nel 1986 venne alla luce Diego Jr, avuto da Cristina Sinagra e riconosciuto solo nel 2007, 31 anni dopo dalla nascita. Medesima situazione di Diego Jr per Jana Maradona, nata da una storia con Valeria Sabalain: fu accolta nel 1995 e anch’ella riconosciuta nel 2007.

Infine arrivarono altre due storie importanti per l’argentino: la prima fu quella con Veronica Ojeda, più giovane di lui di 20 anni. La relazione naufragò. Diego la lasciò quando lei aspettava un figlio, Diego Fernando, che è nato nel 2013. La seconda fu quella con una calciatrice, Rocio Oliva. Si frequentarono per cinque anni, dal 2013 al 2018.

Oltre alle donne ‘ufficiali’, Maradona fu chiacchieratissimo per via dei suoi ripetuti tradimenti. Il gossip degli anni Ottanta si scatenò quando fu paparazzato più volte con Heather Parisi.