Caiazzo volta pagina dopo la D’Amario? Parla la presunta fiamma

Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. I due sono stati beccati per la prima volta insieme ad agosto del 2022, ufficializzando poi la relazione con foto e scambi social. La scorsa primavera, però, sono iniziati a diffondersi i primi dubbi su una presunta crisi. Prima, hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e di mettersi like o commenti. Successivamente, Elena è andata in Messico con gli amici dopo la fine di Amici. Infine, una risposta ambigua di Giulia Pauselli ha confermato indirettamente il momento difficile della coppia.

Da allora, i diretti interessati sono rimasti in silenzio. Tuttavia, hanno continuato a vivere praticamente separate, confermando indirettamente la rottura. Ebbene, a distanza di pochi mesi, sembra essere spuntata già una nuova fiamma per il protagonista di Mare Fuori. Poche ore fa, Caiazzo ha condiviso sulle sue storie una foto in cui lo si vede abbracciare un’altra donna. Lo scatto di questa serata estiva è stato pubblicato precedentemente in un post dalla stessa ragazza, Tonia De Micco. “Non nascondere la tua magia”, ha scritto Tonia nella didascalia del post.

Da lì, i fan si sono immediatamente allarmati, ipotizzando che Massimiliano Caiazzo abbia già trovato un nuovo amore. Il post è stato infatti invaso da commenti, dove gli utenti chiedevano alla ragazza se fosse la nuova fidanzata dell’attore, menzionando ovviamente più volte l’ex di lui, Elena D’Amario. Alla luce della grande quantità di messaggi, Tonia De Micco ha deciso di far chiarezza sulla relazione che la lega al giovane napoletano. “Rispondo sennò continuate all’infinito: è fratm”, ha scritto la ragazza, spiegando che Massimiliano è solo un suo grande amico, praticamente un fratello.

Dunque, nessuna nuova fidanzata per Massimiliano Caiazzo. Dopo la fine dell’amore con Elena D’Amario, l’attore si sta godendo l’estate da single insieme agli amici. D’altro canto, bisogna sottolineare che Massimiliano ed Elena non hanno mai parlato apertamente della loro rottura, il che fa pensare ad alcuni che possa esserci ancora speranza per un riavvicinamento. Diversi fan credono infatti che i due si siano solo presi una pausa e che stiano ancora cercando di capire dove possa andare la loro storia. Ad ogni modo, si tratta solo di supposizioni del web e non resta che attendere per capire veramente cosa succederà tra di loro.