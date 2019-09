Cafu, il figlio dell’ex calciatore muore a 30 anni: Francesco Totti disperato

By

Come è morto il figlio di Cafu: il toccante messaggio di Francesco Totti

Ancora una tragedia nel mondo del calcio. Dopo la morte della piccola Xana, la figlia di nove anni di Luis Enrique, è ora Cafu a piangere la scomparsa del suo erede. L’ex terzino di Roma, Milan e della Nazionale brasiliana ha perso lo scorso 4 settembre il figlio di trent’anni Danilo Feliciano de Moraes. Il ragazzo è stato stroncato da un infarto mentre mentre giocava a pallone all’interno della loro casa a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo. Danilo è stato immediatamente portato all’ospedale locale, ma ha subìto un arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare. Nelle ultime ore tanti, tantissimi, sono i messaggi pubblici arrivati a Marcos Cafu, tra cui quello di Francesco Totti, che ha avuto il piacere di giocare insieme al collega dal 1997 al 2003.

Il messaggio di Francesco Totti sulla morte del figlio di Cafu

“L’ho visto crescere… non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il 💔… Riposa in pace Danilo 🙏🙏”, ha scritto Francesco Totti sul suo account Instagram, dove nell’ultimo periodo è diventato sempre più attivo. Qualche giorno fa l’ex capitano giallo rosso ha voluto ricordare pure la piccola Xana con queste parole: “Non ci sono parole…riposa in pace piccola stella”.

La vita privata dell’ex calciatore Marcos Cafu

Oltre a Danilo, Marcos Cafu ha avuto altri due figli dalla moglie Regina, con la quale è sposato da molti anni. Dopo l’addio al calcio giocato, l’ex difensore è tornato a vivere in Brasile e si è dedicato ad alcune attività benefiche.