Dramma Luis Enrique, ex allenatore della Roma: morta la figlia di 9 anni

Tragedia per Luis Enrique, l’ex allenatore della Roma: è morta sua figlia Xana a soli 9 anni. La nota familiare: “Hai lottato intensamente per cinque mesi”

Dramma per Luis Enrique. L’ex giocatore spagnolo ed ex commissario tecnico della nazionale iberica piange la morte di sua figlia, la piccola Xana. La bambina di 9 anni se ne è andata a causa di un tumore alle ossa. A dare la notizia è stata la famiglia attraverso un comunicato ufficiale. Luis Enrique, personaggio noto a tutto il mondo del calcio per i suoi trascorsi brillanti da calciatore e allenatore (in passato ha guidato anche la Roma), aveva abbandonato la panchina delle “Furie Rosse” lo scorso 19 giugno proprio per rimanere vicino a sua figlia. Oggi la tragica notizia.

“Ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza di incontrarci di nuovo in futuro”

“Nostra figlia – si legge nella nota diramata dalla famiglia – è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma”. Luis Enrique e familiari hanno inoltre ringraziato tutti coloro che in questi mesi gli hanno dato sostegno, mostrando discrezione e comprensione per il dramma vissuto. Ci sono stati anche sentiti ringraziamenti al personale degli ospedali di Sant Joan de Deu e Sant Pau, ai medici, agli infermieri e ai volontari, con una menzione speciale per l’equipe di cure di Sant Joan de Deu. “Ci mancherai tantissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza di incontrarci di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita”, recita la conclusione della nota.

Il mondo dello sport e del calcio si stringe attorno al tecnico. L’AS Roma: “Coraggio Mister”

Il mondo del calcio in questi minuti si sta stringendo attorno all’allenatore spagnolo. Tra i tanti messaggi che sono giunti sui social anche quello dell’AS Roma, squadra che ha guidato nella stagione 2011-2012. “L’AS Roma si stringe attorno alla famiglia di Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister”, il pensiero affidato a Twitter da parte della società giallorossa.