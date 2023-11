Caduta libera, Gerry Scotti contro Terra amara: veleni (video)

Durante la puntata di Caduta Libera di ieri, 14 novembre, Gerry Scotti si è lasciato sfuggire una stoccata inaspettata. Durante una delle fasi del gioco, una concorrente ha dovuto rispondere ad una domanda su quale fosse il nome della serie turca di grande successo trasmessa tutti i pomeriggi su Canale 5. Chiaramente, la risposta corretta era ‘Terra Amara“, la telenovela turca in onda dal lunedì al venerdì sul quinto canale. Negli ultimi mesi, lo show è riuscito a guadagnare un seguito enorme, tanto che la Mediaset ha deciso di promuoverla in prima serata, aggiungendo un nuovo appuntamento la domenica sera sempre su Canale 5.

Gerry Scotti: battuta al veleno su Terra Amara

Nonostante la serie sia ampiamente conosciuta, la concorrente non ha saputo rispondere alla domanda, così come il campione in gara. Per questo, Gerry Scotti ha voluto coinvolgere il pubblico in studio e far dare a loro la risposta. Tuttavia, prima di sentire il nome dello show all’unisono, il conduttore ha prima ridacchiato per poi lasciarsi scappare una pungente battuta. “Tutti i giorni su Canale 5 ci dobbiamo beccare sta roba”, ha detto. Una bordata sorprendente da parte di Scotti, considerando che si tratta di una serie che va in onda sullo stesso canale in cui lavora.

A detta di molti, la frecciatina di Gerry sarebbe dovuta alla scelta della Mediaset di posizionare ‘Terra Amara‘ la domenica sera, così da contrappore la serie a ‘Che Tempo Che Fa’, anziché puntare sul suo nuovo show, ‘Io canto Generation‘. La nuova edizione di Io Canto ha subito diversi cambi di programmazione dal suo annuncio e, alla fine, si è deciso di optare per il giovedì sera. La prima puntata, infatti, andrà in onda proprio domani, giovedì 16 novembre.

Probabilmente, la decisione potrebbe essere dovuta ai bassi ascolti ottenuti dallo speciale di Caduta Libera andato in onda proprio di domenica in prima serata. Bisogna ribadire, però, che si tratta solamente di teorie e insinuazioni dei social e probabilmente la battuta di Gerry Scotti non aveva fini maliziosi. Ad ogni modo, il video ha subito fatto il giro del web, diventando in poco tempo virale.