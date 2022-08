Caduta Libera, frecciatina di Gerry Scotti alla Rai: cosa ha detto

Gerry Scotti nella prima puntata dell’undicesima edizione di Caduta Libera trasmessa questa sera, 29 agosto, su Canale 5, si è lasciato andare ad una chiara frecciatina nei confronti della concorrenza. Il conduttore, nel bel mezzo del suo game show, ha infatti dedicato a mamma Rai parole al veleno, seppure mascherate dal classico tono bonario da “zio Gerry”. Ma che cosa ha detto esattamente il presentatore?

Ad un certo punto, quando gli autori hanno aggiunto una domanda che faceva riferimento alla Rai in scaletta, Gerry Scotti non è riuscito a trattenersi e ha commentato:

“Ecco la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai, loro non le fa mai su di noi. Si potrebbe fare, non avrò mai questa soddisfazione.”

Al di là delle frecciatine, la puntata trasmessa questa sera è stata per Gerry Scotti anche l’occasione per fare un importante annuncio, che farà piacere ai più nostalgici. Da questa edizione, infatti, il quiz si è spostato nello studio 11 di Cologno Monzese, quello che ai tempi d’oro ospitava Buona Domenica, la trasmissione che aveva condotto negli anni ’90 per due edizioni al fianco di Gabriella Carlucci. Ma non finisce qui.

Tra i momenti che vale la pena di segnalare, nel corso di questa puntata inaugurale dell’11° edizione di Caduta Libera, c’è stato l’omaggio di Gerry Scotti a Samantha Chiodini, autrice di Caduta Libera (ma anche di Che tempo che fa) scomparsa di recente.

Qual è stata la domanda sulla Rai fatta a Caduta Libera

Ma qual è stato il quesito che ha spinto Gerry Scotti ad una riflessione simile? Gli autori hanno scelto per l’occasione una domanda sulla compianta diva Raffaella Carrà, a cui la Rai ha intitolato gli studi televisvi di Via Teulada subito dopo la sua morte improvvisa e inaspettata, avvenuta a luglio 2021.

Interessante, tra le altre cose, che la produzione abbia deciso di trasmettere la puntata così come è stata registrata, senza tagliare il commento del conduttore. Evidentemente, c’era da parte di Mediaset la necessità che il messaggio passasse, forte e chiaro

Reazione a Catena di Marco Liorni, principale competitor di Caduta Libera (e trasmissione molto più seguita dal pubblico da casa) proporrà a questo punto ai suoi concorrenti domande riguardanti Mediaset, in futuro? Ah, saperlo…