Caduta Libera e Temptation chiudono: da chi verranno sostituiti

Cambiamenti in vista per il palinsesto di Canale 5. Ecco le sostituzioni che Mediaset attuerà nella programmazione.

Cambiamenti in vista per il preserale di Canale 5. La scelta di collocare a giugno le nuove puntate di Caduta Libera, dopo le repliche di Avanti un altro, e seguite da altre repliche, stavolta del game show di Gerry Scotti, si è rivelata essere poco efficace. Per questo, quindi, a breve sono previste manovre in palinsesto.

Palinsesto Canale 5: via Caduta Libera, dentro un noto game show

Come riportato da DavideMaggio.it, a sostituire il meglio di Caduta Libera saranno le repliche di The Wall, che ritorna dopo tre anni dal pensionamento. Il programma, sebbene abbia una struttura più da prima serata che da preserale, negli anni è stato preferito a varie repliche, così come a Caduta Libera e al test di Conto alla Rovescia.

La discontinuità tra le repliche in onda di Caduta Libera e le nuove puntate, che debutteranno in apertura della nuova stagione televisiva, servirà probabilmente a rimarcare la differenza tra le due, evitando che il pubblico possa confondere le nuove puntate del game show con quelle già trasmesse. Le novità non sono finite qui, poiché da lunedì 7 agosto partiranno, su Canale 5, partiranno anche le repliche di Scherzi a Parte, in sostituzione di Temptation Island che si concluderà con la puntata di lunedì 31 luglio.

Caduta Libera, gestione delle puntate: la critica di Gerry Scotti

Caduta Libera si appresta a salutare il suo pubblico, in attesa delle nuove puntate. Poche settimane fa, Gerry Scotti, durante un’intervista, aveva avanzato una critica sulla gestione delle puntate del game show, con Mediaset che alternava repliche a nuove puntate. “Questa programmazione crea confusione” aveva detto il conduttore, mostrandosi in disaccordo con quanto fatto dall’emittente milanese.

Poco più di un mese fa, inoltre, Mediaset si era resa protagonista di un altro errore per quanto riguarda la gestione di Caduta Libera. Alcune puntate inedite, infatti, erano state trasmesse anticipatamente su Mediaset Extra, dove solitamente vengono mandate in onda le repliche, prima ancora di passare per Canale 5. Così facendo, l’emittente aveva anticipato ai suoi spettatori l’addio dello storico campione del programma: Michele Marchesi. L’errore era stato fatto notare a Mediaset da alcuni utenti attraverso la piattaforma Twitter, non senza puntualizzazioni sulla poca attenzione dell’emittente nel gestire le puntate.