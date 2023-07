Caduta Libera, cosa c’è sotto e cosa succede ai concorrenti: video

Caduta Libera è uno dei game show più noti di Mediaset. Condotto da Gerry Scotti e collocato nella fascia preserale di Canale 5, uno dei simboli del programma è sicuramente la botola in cui cadono i concorrenti eliminati. Sorge spontanea una domanda: cosa c’è sotto la botola di Caduta Libera?

Sotto la botola di Caduta Libera: ecco cosa succede ai concorrenti

In molti già sanno che quando un concorrente viene eliminato, questo cade in una vasca di cuscini in gommapiuma e non corre alcun rischio. Su TikTok, inoltre, esiste un video, relativo ad un’edizione estera di Caduta Libera, che mostra in maniera chiara cosa accade durante la caduta del partecipante nella botola.

Anche Platinette ha parlato di ciò che accade a Caduta Libera nell’ultimo numero di DiPiù. Come ripreso da BlogTivvu.com, il cantante e conduttore ha sottolineato la preparazione dei concorrenti prima delle puntate: “Non c’è alcun pericolo al momento della caduta, affrontata con tutte le cautele possibili. I telespettatori avranno notato sicuramente che gli ‘inghiottiti’ tengono le braccia tese lungo il corpo, e da ciò si deduce che sono stati istruiti bene su come comportarsi“.

Il contratto, l’assicurazione e i parametri da rispettare

Anche Maria Teresa Ruta, quando partecipò al Grande Fratello Vip, aveva svelato qualche retroscena sul programma e sulla botola. In particolare, sembra che i concorrenti firmino un contratto di riservatezza e per questo non possono rivelare cosa c’è sotto di essa, né quanto sia alta. “Certo il vuoto d’aria si sente eh, a me è volata tutta la gonna” aveva raccontato Maria Teresa Ruta, parlando di cosa si provasse ad essere “inghiottiti”. Stando a quanto aveva detto, inoltre, i concorrenti firmano un’assicurazione che li risarcisce in caso di incidente.

È risaputo, d’altronde, come per prendere parte a Caduta Libera, i partecipanti debbano rispettare specifici parametri. In primo luogo, bisogna avere un età compresa tra i 18 e i 55 anni, non pesare più di 100 chili, non essere alti più di due metri, non indossare scarpe con il tacco, non soffrire (o aver sofferto) di problemi cardiaci o alla schiena e togliere gli occhiali prima di cadere nella botola.

Repliche di Caduta Libera, l’errore di poche settimane fa

Al momento, Canale 5 sta mandando in onda le repliche di Caduta Libera. Qualche settimana fa, tuttavia, a causa di un errore, alcune puntate inedite del game show erano state trasmesse in anticipo su Mediaset Extra. Gli spettatori avevano provveduto a segnalare il tutto all’emittente milanese attraverso i social. Proprio a causa di questo errore, Mediaset rivelò in anticipo l’addio dello storico campione Michele Marchesi.