La prima puntata di Tu si que vales 2022 ha fatto chiacchierare per via della presenza di Francesco Ocelli, in arte Niente. Il cantante barese ha portato sul palco del noto programma di Canale 5 la sua canzone dal titolo ‘Mutandine’. Un pezzo che non è piaciuto alla giurata Maria De Filippi, che è anche produttrice del format, e agli altri giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli. Per tutti il testo del pezzo era imbarazzante e misogino e pertanto lo hanno cacciato dal palco. Prima dell’uscita l’uomo ha provato a far valere le sue ragioni ma invano.

Quando Maria De Filippi ha fatto notare al concorrente di Tu si que vales che paragonare una donna a delle mutandine era piuttosto fuori luogo il pubblico presente in studio ha iniziato a fischiare e chiedere l’uscita di Niente. Rudy Zerbi invece non ha esitato a definire Francesco Ocelli del tutto superficiale con la sua musica.

Lo sfogo di Francesco Ocelli, in arte Niente

Un comportamento che ha profondamente segnato il concorrente che, subito dopo la messa in onda della puntata lo scorso sabato 17 settembre, si è sfogato sui social network. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno Francesco Ocelli ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione di Tu si que vales che, a suo dire, era già a conoscenza del contenuto della sua performance:

“Io non ho cercato loro, qualcuno ha inviato un mio video e poi sono stato contattato. Sono andato con lo spirito del “ci provo”, ma comunque nella vita faccio altro. Sono stato tacciato di essere misogino. Questo mi ferisce e ribatto esortando a leggere il testo. Un ascolto superficiale genera inevitabilmente incomprensione. “Mutandine”, innanzitutto, è un brano di ventitré anni fa. La canzone sottolinea la capacità della donna di adattarsi, rispetto alla staticità maschile”

Il protagonista di Tu si que vales 2022, che è nato a Roma e all’età di 7 anni si è trasferito a Bari dove lavora principalmente come portiere al teatro comunale, ha poi aggiunto piuttosto adirato:

“Da artista sono ferito perché non sono riuscito a farmi capire o non ho scelto il mezzo giusto per farlo. Ambisco a trasmettere a grandi numeri la mia musica ma sono consapevole che il personaggio di “Francesco Niente” non è da talent show, il che non vuol dire che non è televisivo. Non era lo strumento giusto per diffondere il “niente pensiero” che però è esistente e ci si può confrontare”

Il grande successo di Tu si que vales

Tu si que vales è ormai un successo ben consolidato per Canale 5. Uno dei programmi più visti della stagione autunnale, uno show che diverte molto il pubblico. La prima puntata della nuova edizione – come sempre condotta da Belen Rodriguez – è stata seguita da quasi quattro milioni di telespettatori, con il 28.2% di share. La trasmissione ha battuto la concorrenza formata da Arena Suzuki 60 70 80 90 di Amadeus, che si è difesa con tre milioni di spettatori e il 21% di share.