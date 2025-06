‘Cacca-gate’ a L’Isola dei Famosi, chi l’ha fatta e chi l’ha pestata: lite furiosa

Pare che a L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, si sia verificato un fatto grottesco e fastidioso. Una naufraga avrebbe pestato una cacca lasciata da un altro concorrente in una zona in cui non avrebbe dovuto esserci. A riferire l’episodio è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, tramite due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha sostenuto che sia scoppiato un ‘cacca-gate‘ in Honduras. I protagonisti della vicenda dovrebbero essere Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi (il condizionale è d’obbligo visto che l’indiscrezione, in quanto tale, non è certa).

Voci sussurrano che l’ex parlamentare avrebbe avuto la brillante idea di fare i bisognini al di fuori della zona stabilita per evacuare. L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe successivamente pestato gli escrementi. Dopodiché sarebbe scoppiata una lite tra naufraghi, con la produzione che avrebbe poi fatto non poca fatica a placare gli animi e a ristabilire la calma. “L’inciviltà è alle stelle”, ha chiosato Deianira nel riportare l’indiscrezione. Chissà se la vicenda, sempre ammesso e non concesso che corrisponda a verità, sarà trattata nella prossima puntata in prime time su Canale 5. Senza dubbio gli amanti del trash si farebbero una bella scorpacciata.

Mario Adinolfi, Cristina Plevani cambia registro

Adinolfi è il naufrago più chiacchierato dell’Isola. Nelle scorse ore è finito al centro dell’attenzione per via di una sorta di ultimatum che gli ha posto Cristina Plevani, la quale ha spiegato al compagno di avventura che è ora che si dia una mossa e che la smetta di farsi servire. In particolare, la vincitrice del Grande Fratello ha detto che l’ex parlamentare, adesso che è dimagrito 22 kg, può svolgere più attività. Per questo ha stabilito che gli sarà meno da supporto.

In “confessionale”, Adinolfi ha commentato la scelta di Plevani affermando che quest’ultima si è voluta trasformare nella signorina Rottenmeier, personaggio del popolare romanzo Heidi. Nonostante le pressioni del naufrago, Cristina è stata inflessibile e ha dichiarato che ha intenzione di non fare passi indietro. La bresciana ha inoltre aggiunto che si augura che la moglie di Adinolfi si complimenti con lei per la decisione presa.