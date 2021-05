Buongiorno mamma fiction, dove è stata girata: le 3 location

Continuano misteri e vicende della famiglia Borghi. Oggi mercoledì 19 maggio su Canale 5 alle ore 21.25 andrà in onda la quinta puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri che racconta la storia di Anna Della Rosa, di suo marito Guido e della sua famiglia.

Tra le curiosità della fiction si è già evidenziato come la trama sia prettamente ispirata ad una storia vera, quella di Nazzareno e sua moglie. La donna, in coma per diversi anni, è rimasta a casa con i suoi cari, fino ai suoi ultimi respiri. Stessa cosa accade con Anna e i suoi figli nella fiction.

Lei e la sua famiglia vivono sul Lago di Bracciano, proprio lì si trova la loro casa e in quei luoghi sono ambientate le scene della serie. Da un punto di vista scenografico le riprese sono state fatte anche tra Roma, Formello e Anguillara. In particolare nella fiction si vedono degli scorci di Trastevere e dell’Isola Tiberina.

Tuttavia sono essenzialmente tre i nuclei in cui si sviluppa la storia della famiglia Borghi. Quest’ultimi possono essere ricollegati anche ai temi e ai personaggi della trama: il coma di Anna, il lavoro di Guido, padre e marito che deve affrontare “in solitudine” la quotidianità e i problemi della vita e l’unità famigliare.

Quali sono quindi le location cardine della serie tv e dove si trovano? È TelePiù a darne tutti i dettagli ed informazioni.

1. La villa della famiglia Borghi

La villa in cui sono ambientate le scene in cui i Borghi si riuniscono sono state tutte girate presso Trevignano Romano. Tuttavia, gli interni sono stati ricostruiti negli studi di Formello. Un’altra casa, invece, che spicca nel film è quella di Lucrezia, la nonna tutta d’un pezzo dei ragazzi, madre di Anna Della Rosa.

Per quanto riguarda le scene in questione, sono state girate a Villa Gold su un altro lago, di Monterosi in provincia di Viterbo.

2. La scuola di Guido Borghi

Anche le riprese degli esterni, la sala professori e l’ufficio di Guido sono ambientati all’interno del Municipio di Trevignano Romano. Nella fiction è possibile anche vedere delle scene in cui sia Jacopo che Sole, con i loro amici e compagni, si muovono nella scuola. Tuttavia, i corridoi si trovano nell’Istituto Paritario Gianelli a Roma mentre sempre nella Capitale, precisamente nella facoltà di Ingegneria de La Sapienza, è ricostruito il flashback di Guido insegnante.

3. L’ospedale di Anna Della Rosa

Non mancano le riprese in cui viene mostrata Anna su un letto di un ospedale, sia tramite flashback, dal primo momento in cui si è ammalata, sia in seguito a quest’ultimo. La struttura che è stata utilizzata è per l’esterno e il terrazzo è quella di Santa Maria della Pietà presso la Clinica Antea a Roma.

Anche in questo caso vi è stata una ricostruzione degli interni negli studi di Formello. Mentre la casa famiglia in cui l’infermiera Agata ha passato la sua infanzia è il Litus Roma Hostel di Ostia.