Buongiorno Benessere, Carbone ci ricasca: gaffe col palloncino

Nuova gaffe per Vira Carbone. Come ogni sabato, anche questa mattina, 11 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Buongiorno Benessere, lo spin – off di Uno Mattina. Lo scopo del programma è quello di informare il pubblico su argomenti molto importanti per quanto riguarda la propria salute, invitando medici ed esperti per dare consigli, guide o ricette. Nella puntata di questa mattina, la conduttrice ha ospitato nel suo studio il divulgatore scientifico e conduttore di Rai Gulp, Marco Martinelli, per dedicare uno spazio alla creazione di profumi d’ambiente fai da te.

Dopo un’introduzione generale sui profumi, Marco Martinelli ha cominciato a illustrare come realizzare un profumo utilizzando limone e alcol, facendo bollire dei fiori, oppure mediante l’uso di un palloncino. Il divulgatore scientifico ha preso un palloncino, lo ha gonfiato e poi lo ha passato a Vira Carbone, spruzzandovi del limonene, una sostanza presente nelle scorze dei limoni. Mentre Martinelli spruzzava il limonene, la conduttrice era apparsa già un po’ preoccupata. “Io non lo so cosa succederà, ma lo tengo lontano”, ha detto. Al che, il palloncino le è praticamente esploso in mano. “Ecco perché”, ha poi esclamato la Carone.

“Io devo capire una cosa, scusate, ma i miei autori perché non me lo dicono. Fatemi un cartolino con scritto ‘scoppia’ così mi allontano ancora di più”, ha continuato a dire la conduttrice tra le risate. “Si, scoppia, è un bellissimo esperimento da fare a casa per andare a scoppiare tutti i palloncini delle feste di compleanno”, ha infine aggiunto Marco Martinelli sempre divertito.

Nel giro di pochi minuti, il video ha fatto il giro dei social, convertendosi in un’altra gaffe virale di Vira Carbone. Qualche mese fa, la conduttrice aveva fatto discutere e divertire il web dopo aver consigliato di non usare un clistere in caso di sospetta appendicite, dicendo: “Pompe, pomp*ni e pompette non servono”. A distanza di alcuni mesi, la conduttrice è stata protagonista di quello che alcuni utenti hanno definito il “sequel” del precedente scivolone, tanto da essere rinominata la “regina dei meme“.