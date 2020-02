Bugo dopo Sanremo, parla il manager: “Morgan è in pericolo”

Valerio Soave, il manager di Bugo parla a Storie Italiane della situazione di Morgan

Continua a tenere banco la faccenda di Bugo e Morgan. Dopo la fine del Festival di Sanremo Marco Castoldi è intervenuto a Live-Non è la d’Urso, mentre la madre ha chiamato a sorpresa a Vieni da me di Caterina Balivo. Ora è il turno di Valerio Soave, il manager di Bugo, che è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Soave ha ammesso che per ora non c’è alcuna azione legale nei confronti di Morgan ma si sta valutando il da farsi. Il manager di Bugo ha però posto l’attenzione sulla salute di Marco: a detta di Valerio, infatti, tutto questo caos sarebbe scaturito da un momento non facile per l’artista che, come sappiamo, solo lo scorso giugno ha perso la sua casa di Monza, dove amava scrivere e comporre.

Il manager di Bugo a Storie Italiane: “Morgan è in pericolo”

“Al momento non c’è alcuna denuncia. Stiamo valutando una serie di cose. Morgan è in pericolo, stategli vicino”, ha detto Valerio Soave, manager di Bugo, a Storie Italiane. Un vero e proprio appello che nessuno si aspettava, a partire dalla padrona di casa Eleonora Daniele. Intanto Morgan tornerà in tv domenica sera: è stato invitato di nuovo da Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso. La madre, invece, potrebbe approdare nel salotto di Caterina Balivo dopo la telefonata a sorpresa di lunedì pomeriggio.

Bugo resta in silenzio e pensa ai concerti dopo il Festival

E mentre la polemica divampa, Bugo ha preferito nelle ultime ore invitare i followers a presentarsi ai suoi concerti in giro per l’Italia. Un mini tour che partirà ufficialmente da Torino il prossimo 5 marzo.