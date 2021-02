“Buffon non capisce un c. di donne?” La replica della Seredova affossa l’ex

By

La showgirl mette in dubbio il buon gusto dell’ex marito in fatto di donne con un commento social alquanto curioso

I rapporti tra Alena Seredova e Gigi Buffon ormai sembrano essere molto tranquilli, ma un commento della showgirl ceca ha fatto sorgere qualche dubbio. Nelle ultime ore, infatti, ha lanciato una frecciatina bella e buona all’indirizzo del suo ex marito. La Seredova ha risposto al commento di un utente che ha scritto “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. Alena ha lasciato uno smile che sembra proprio dare ragione all’utente.

Un dettaglio che non ha lasciato indifferenti i fan, convinti che tra l’ex coppia, dopo il divorzio e a distanza di anni dall’addio, non ci fosse alcun tipo di rancore. I due hanno troncato nel 2014, il matrimonio è durato tre anni. A mettere fine alle nozze è stato lui, dopo essersi innamorato della giornalista Ilaria D’Amico. La Seredova all’epoca l’aveva accusato di tradimento e dichiarò: “Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Di recente, la Seredova aveva rilasciato un’intervista dove aveva raccontato di aver messo da parte le tensioni. Addirittura aveva dichiarato che il suo ex compagno Gigi Buffon le aveva fatto gli auguri in occasione della nascita di Vivienne, la sua terza figlia nata dalla relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi.

Nonostante ciò, pare che la Seredova pensi che i gusti del suo ex in fatto di donne siano abbastanza discutibili, come si vede dal commento Instagram.

Attualmente Gigi e Alena fanno parte di una vera e propria famiglia allargata. Dal loro matrimonio sono nati David Lee, 12 anni, e Louis Thomas, 11 anni. Buffon, 5 anni fa, ha avuto un altro figlio da Ilaria D’Amico.

Entrambe le famiglie vivono a Torino, in modo che i figli non ne risentano della distanza.

Per quel che riguarda il rapporto tra la D’Amico e Buffon, la storia sembra andare a gonfie vele. Qualche tempo fa, proprio la giornalista aveva dichiarato di discutere pochissimo con lui. Ma non solo. La D’Amico aveva anche ammesso che tra lei e Gigi c’è della gelosia. Ma attenzione! Tra i due non c’è mai stato nessun tipo di controllo, visto che conoscono entrambi tante persone nuove: “Se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l’altro c’è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così”.

Insomma, ancora una vota il triangolo Seredova-Buffon-D’Amico sembra tenere banco. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi!