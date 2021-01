Buffon compie 43 anni: Ilaria D’Amico a ruota libera sul compagno

Oggi Gianluigi Buffon compie gli anni. Il calciatore, classe ’78, spegnerà 43 candeline e, al suo fianco, ci sarà anche la sua compagna Ilaria D’Amico.

Per l’occasione, proprio lei, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.com dove ha raccontato come trascoreranno la giornata. Anche quest’anno non mancherà la torta, rigorosamente con nocciola e cioccolato, per accontentare i gusti di grandi e piccini:

“Dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini”.

Probabile serata-film con “Ritorno al futuro 2” tra i film papabili:

“Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare”.

Via libera anche ai giochi classici come nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare.

Gigi Buffon, a detta della D’Amico, adesso tiene molto di più al suo compleanno rispetto a prima. In quanto al carattere, lei non ha particolari lamentele da fare. È in campo che Buffon dà libero sfogo al suo agonismo. Nella vita di tutti i giorni, Gigi è una persona tranquilla, per nulla aggressiva. Cerca di vedere sempre ciò che di buono hanno da offrire le persone ed è pieno di voglia di vivere.

Gigi Buffon festeggia il compleanno: Ilaria D’Amico coglie l’occasione per parlare della bestemmia durante Juve-Parma

Ilaria D’Amico ha colto l’occasione anche per dire la sua sulla presunta bestemmia pronunciata da Gigi Buffon durante la partita Juve-Parma dello scorso 19 dicembre.

La giornalista ha spiegato che alcune espressioni fanno parte del gergo del portiere, ma soltanto sul campo. Con figli, infatti, Gigi non tollera una parola fuori posto. La D’Amico ha, poi, aggiunto:

“Sarei curiosa di sapere se effettivamente ha pronunciato la lettera D o la Z, lui di solito dice “zio”… Deve cambiare espressione, comunque”.

Alcuni modi di dire, dunque, fanno parte della toscanità di Gigi Buffon che, a detta della D’Amico, è il primo a rimanerci male quando si rende conto che gli sono scappano certe espressioni.

Per quanto riguarda i progetti futuri di Gigi, la D’Amico ha spiegato che si deciderà a marzo. Nel frattempo, però, non ha dubbi: in ogni caso, Buffon non passerà molto tempo in casa.

“Siamo tutti e due molto dinamici. Però, allo stesso tempo, siamo anche due pigroni. L’altro giorno, guardando Harry Potter coi bambini, ci siamo detti: ‘Però, non si sta male sul divanone di pomeriggio.”

Insomma, la storia tra i due sembra andare a gonfie vele. I due sono riusciti a trovare il giusto equilibrio, dando vita ad una vera e propria famiglia allargata, composta da ben 3 figli (Leopoldo Mattia, nato dalla loro relazione, David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio di Gigi Buffon con Alena Seredova).