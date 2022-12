Ieri sera Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono ritrovati a parlare. I tre vipponi hanno riso e scherzato e sembrerebbero aver messo un punto a quanto accaduto fino ad ora tra loro dentro la Casa del GF Vip. Mentre le due ragazze si divertivano a dare i voti ai vari aspetti caratteriali dell’hair stylist, la De Donà si è lasciata scappare una cosa che ha suscitato subito una forte polemica sul web. L’influencer veneta ha detto:

“Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male ed era appena arriva Oriana… Quando tu avevi il covid io ero preoccupa per te, andai da Oriana e stava piangendo, perché le avevano chiesto di dormire da sola e lei aveva paura”.

Gente positiva,non l’hanno fatta uscire ma addirittura avere contatti molto ravvicinati. C’è tenere dentro persone positive per le dinamiche? Raga si è superato il limite della follia.#gfvip pic.twitter.com/oASrj9aRgd — ???????????????????????????? (@imnichi_) December 2, 2022

Ovviamente queste parole hanno innescato un’ondata di proteste sui social e molti utenti di Twitter hanno iniziato a sostenere che gli autori non avrebbero isolato Spinalbese come gli altri positivi. La teoria più in voga è che lo spezzino avrebbe avuto un trattamento di favore in quanto la sua assenza avrebbe rallentato le dinamiche del programma. I telespettatori hanno iniziato a chiedere che venga fatta luce su questa storia. In effetti, laddove il giovane davvero fosse risultato positivo e non fosse stato isolato, la situazione sarebbe piuttosto grave.

Grande Fratello Vip, quando Antonino manifestò sintomi molto simili a quelli dei positivi al Covid

L’ex di Belen Rodriguez nei giorni in cui venne fuori la notizia che in Casa c’era un focolaio di Covid era stato poco bene. Aveva sostenuto di avere dolori, febbre e mal di testa. Un giorno sparì anche per qualche ora e al suo ritorno Daniele Dal Moro gli chiese cosa ci facesse in Casa, perché si vedeva che non stava bene. Spinalbese disse: “Sono negativo” e la questione si chiuse.

Quando Attilo Romita rientrò dalla quarantena, Antonino parlò anche con lui e gli spiegò come si comportò la produzione. Così si pronunciò l’ex parrucchiere: “Avevo dei sintomi“. Prima che la regia lo censurasse cambiando inquadratura. aggiunse: “Sono stato di là, poi la mattina dopo mi hanno fatto entrare dove entrano gli ospiti”.

“ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”

le ultime parole di antonino spinalbese prima della scomparsa#gfvip pic.twitter.com/9cWqeKB55v — N O E M I ???? (@_imNoemiee) November 13, 2022

Antonino : sono stato di là perché ho avuto dei sintomi …

DAI È OVVIO CHE QUASI TUTTA CASA HA AVUTO IL COVID . #gfvip pic.twitter.com/N7u9sijsJ5 — NATI FELICI (@FeliciNati) November 23, 2022

Alla fine sono stati messi in quarantena e dichiarati positivi al Covid sei vipponi: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Wilma Goich. Spinalbese non era tra questi nonostante in molti già in quel periodo avessero notato che non stesse bene. Il GF Vip risponderà in merito a questo fatto ai telespettatori o farà orecchie da mercante?