Bufera su Mara Venier, Lucarelli: “La Rai potrebbe farla fuori”

Chi l’11 febbraio era sintonizzato su Rai Uno intorno alle 18.30, nell’ascoltare il comunicato pro Israele letto da Mara Venier a Domenica In per volere dell’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, ha capito subito che si era appena verificato un pasticciaccio che avrebbe scatenato una bufera. E infatti la bufera è arrivata, con migliaia di telespettatori inferociti sui social sia con la Tv di Stato sia con la “Zia”. Selvaggia Lucarelli ha commentato e sviscerato il caso, sostenendo che la conduttrice veneta, laddove decidesse di prendere posizione contro Sergio, potrebbe essere fatta fuori dal servizio pubblico.

Si proceda con ordine. Ghali a Sanremo ha urlato “stop al genocidio”, riferendosi ai morti palestinesi di Gaza. L’ambasciatore israeliano in Italia ha criticato duramente il cantante che a Domenica In ha controbattuto, ribadendo la sua posizione. Poco dopo l’ad Roberto Sergio ha fatto leggere il seguente comunicato a Mara Venier in diretta:

“Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo – ha detto in diretta la conduttrice leggendo le parole dell’ad – la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta“.

La Venier ha voluto anche metterci del suo: “Sono le parole che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore delegato Roberto Sergio”. A qualcuno presente all’Ariston si sono rizzati i capelli. Infatti si è udito distintamente un urlo di protesta provenire dalla platea: “Cita Gaza”. Sui social è scoppiato il finimondo in quanto in tanti sono rimasti basiti per il fatto che si sia fatto riferimento soltanto ai morti israeliani e non a quelli palestinesi. Migliaia e migliaia di proteste e insulti sono piovuti sulla Rai e sulla conduttrice.

Selvaggia Lucarelli e l’incitamento ad avere coraggio

La giornalista su Instagram ha commentato ampiamente la vicenda, spiegando i meccanismi sotterranei che governano la Rai politicizzata e sostenendo che chi non si allinea rischia di venire fatto fuori per logiche non televisive. La Lucarelli, seppur ha lasciato intendere a chiare lettere essere totalmente contraria all’atteggiamento avuto dalla Venier, ha anche puntato il dito contro tutti gli altri personaggi televisivi che se ne stanno zitti e agiscono come ‘soldatini’ per non incappare in situazioni scomode. Ancor più dura verso alcuni influencer. Così la giornalista nel rispondere ad alcuni utenti:

La Lucarelli ha poi scritto un lungo post in cui ha ulteriormente approfondito il suo pensiero a proposito di quanto avvenuto a Domenica In: