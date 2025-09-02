Bufera su Belen e la madre per il video della moto d’acqua, sfuriata della modella

Nuova bufera su Belen Rodriguez. Stavolta pure sua madre si è beccata dei rimbrotti. Nelle scorse ore la showgirl argentina ha postato un video ‘avventuroso’ in cui la si vede sfrecciare in mare da sola tra le barche in sella a una moto d’acqua. Apriti cielo! Il filmato ha generato migliaia di commenti. Tantissimi utenti hanno domandato alla conduttrice sudamericana se abbia la patente nautica per guidare il mezzo. Lei ha qualcuno ha risposto a tono, ma non ha chiarito se sia in possesso o meno del documento. La questione è stata dibattutissima.

Belen in sella alla moto d’acqua, raffica di critiche: bersagliata anche la madre

Anche Veronica Cozzani, la mamma della modella, ha commentato con dei cuori rossi tripudianti il video della figlia sul mezzo nautico. Così pure lei ha fatto incetta di biasimi. “Per quello è così irresponsabile, la madre sempre ad applaudirla”, ha tuonato una donna a cui si sono accodati altri utenti. “Genitori sempre accondiscendenti, babysitter forever. Allucinante”, un’altra delle tante critiche piovute addosso alla signora Rodriguez.

E Belen che cosa ha detto? Un internauta le ha fatto sarcasticamente i complimenti, affermando che non abbia la patente nautica. “Ma lei vive a casa mia per caso?”, la sfuriata della Rodriguez. Una risposta dal piglio deciso che, però, non ha chiarito la questione relativa al possesso del documento. C’è poi stato chi le ha consigliato che avrebbe dovuto andare più lentamente vista la presenza di altre barche nella zona in cui stava sfrecciando con la moto d’acqua. Anche in questo caso Belen ha controbattuto in modo sprezzante: “Sono andata anche molto più forte dopo, lo so fare bene”.

Patente nautica, che cosa dice la legge

Lo scooter o moto d’acqua è legalmente considerato un natante da diporto di lunghezza inferiore a 4 metri. Chi lo vuole guidare, come riferito dal porta ‘Sea Sport Service’, deve essere munito di patente nautica di categoria A. L’obbligo è entrato in vigore venti anni fa, più precisamente il 15 settembre 2005.

A prescindere dalla distanza dalla costa, prendere la patente nautica è necessario per mettersi alla guida di ogni tipo di imbarcazione oltre 12 miglia dalla costa e per guidare imbarcazioni a motore dalla potenza superiore ai 30 kW. In particolare, bisogna aver ottenuto il documento per le seguenti cilindrate:

con motore fuoribordo di cilindrata superiore a 750 cm³ se a 2 tempi,

con motore fuoribordo di cilindrata superiore a 1000 cm³ se a 4 tempi,

con motore entrobordo con cilindrata oltre i 1300 cm³ se a 4 tempi benzina,

con motore entrobordo con cilindrata oltre i 1300 cm³ se a 4 tempi benzina, con motore entrobordo con cilindrata oltre i 2000 cm³ se diesel,

per guidare moto d’acqua a prescindere dalla distanza della costa,

per guidare imbarcazioni preposte allo sci nautico.

Tornando al caso di Belen, non si sa se la modella abbia o meno la patente nautica. Lei stessa non lo ha chiarito. Si è limitata a dire si essere in grado di guidare il mezzo. Non si sa nemmeno con precisione la cilindrata della moto d’acqua che ha usato e che si vede nel filmato che ha generato una marea di critiche. Non resta che attendere delucidazioni sul caso.