Cristina Buccino si confida. Dopo essere stata protagonista di un duro e pesante sfogo su Instagram pochi giorni fa – sfogo in cui ha chiarito di essere single e di non aver avuto una love story con il pilota Andrea Iannone -, è tornata sulla sua situazione sentimentale. Nel farlo ha ulteriormente spiegato quali sono i reali rapporti con il centauro di Vasto. A colpire però è stata anche la stilettata che ha lanciato alle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. L’influencer infatti, senza troppo girarci attorno, ha fatto il cognome delle argentine dichiarando di non stare simpatica a loro. Esternazioni che celano evidentemente non poca ruggine e che probabilmente faranno discutere. Per quel che invece riguarda Iannone, ha confessato che sta attraversando un “momento no” e che per questo è assai dispiaciuta. Tuttavia ha ribadito una volta di più che non c’è e non c’è stata alcuna relazione tra lei e lui.

Cristina Buccino e le ruggini con le Rodriguez

“Se fosse il mio compagno lo direi”. Cristina Buccino fa totale chiarezza in riferimento al gossip che la voleva intima con Iannone. Poi aggiunge: “Ma non è così, con buona pace delle Rodriguez alle quali non sto particolarmente simpatica. Ma vivo bene lo stesso”. Frecciatine tutt’altro che velate all’indirizzo delle argentine, anch’esse, tanto per cambiare, sulla cresta delle voci della cronaca rosa. Belen per via della rottura con Stefano De Martino, Cecilia per una crisi molto tesa avuta con il compagno Ignazio Moser nei giorni scorsi. A differenza della sorella maggiore, però, lei è riuscita a riemergere insieme al fidanzato dal momento no.

Il gossip estivo: Iannone, Buccino, Belen e Cecilia

Cecilia e Ignazio hanno confermato sempre a Chi Magazine di aver attraversato un momento molto particolare e delicato dove hanno rischiato di perdersi. All’origine delle problematiche di coppia ci sarebbe la gelosia di lei e l’insicurezza di lui. Dopo dei giorni trascorsi lontani l’una dall’altro i due si sono riuniti, mettendo da parte dissapori e incomprensioni. Ora sono volati insieme in terra sarda. Chi invece continua a ballare da sola è Belen, che dopo il flirt con Gianmaria Antinolfi ha occhi soltanto per il suo Santiago. E De Martino? Possibile un ritorno di fiamma bis? Per Maria De Filippi sì. Peccato che Belu la pensi in maniera assai diversa.