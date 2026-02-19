Bruganelli e “i tradimenti a Bonolis”: la (presunta) pesante frase di Laurenti

Al centro del gossip questa volta finisce Sonia Bruganelli. In questi giorni, si parla dei suoi presunti tradimenti ai danni di Paolo Bonolis, con il quale ormai è separata da tempo. Sebbene il loro matrimonio sia finito, restano una coppia dal punto di vista lavorativo e genitoriale. Infatti, hanno sempre dimostrato di essere rimasti in ottimi rapporti. Ora, però, spuntano delle indiscrezioni che lasciano un po’ perplessi. Non solo, in queste ore viene svelato un presunto retroscena legato a una battuta che sarebbe stata fatta nello studio di Avanti un altro in merito a ciò che sta accadendo in questi giorni.

Un utente su Instagram ha condiviso con Deianira Marzano una scena che sarebbe avvenuta durante la registrazione di una puntata dello show di Canale 5. Questa fonte pare fosse presente nello studio del programma, che starebbe registrando nuovi appuntamenti che andranno in onda più avanti. Durante uno di questi, sembra che Luca Laurenti si sia lasciato andare a una scomoda battuta legata proprio alle forti indiscrezioni che vedono protagonista Sonia:

“Laurenti (travestito da dinosauro) a Bonolis: ‘Questo è il dinosauro con le corna più grandi del mondo. In pratica è più corn**o di te!’. Oggi nella registrazione della puntata di Avanti un altro”

Questo il racconto fatto da questa utente, condiviso in questi minuti dall’esperta di gossip sul social network. Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione, per il momento. Non ci sono prove concrete e ufficiali che dalla bocca di Laurenti siano uscite queste parole. Ma, anche se fosse, potrebbe semplicemente aver deciso con Bonolis di prendere con ironia quanto sta accadendo in questi giorni tra le pagine di cronaca rosa.

Tutto è iniziato con le rivelazioni fatte da Lucio Presta su Bruganelli. L’agente si è lasciato andare a pesanti accuse nei confronti dell’ex opinionista del Grande Fratello, attribuendole una serie di relazioni extraconiugali durante il matrimonio con Bonolis. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, di smentite, da parte della diretta interessata. A parlare per lei ci ha pensato, in un’intervista per Fanpage.it, la sua amica, Clotilde Zomparelli. Quest’ultima ha prontamente smentito il tutto.

Oltre questo, Bonolis e Bruganelli dimostrano che non si sono lasciati colpire negativamente dai gossip. Infatti, i due ‘amici’ appaiono abbastanza tranquilli e sereni mentre vanno a cena insieme. A provare questo è il settimanale Oggi, che ha condiviso le foto che ritraggono i due ex coniugi mentre cenano allo stesso tavolo. “L’amore è finito, gli affari no”, scrive la nota rivista, riprendendoli in un famoso locale di Roma, con il figlio Davide e la sua fidanzata.

Con loro è presente anche il direttore delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli. Un segnale che conferma che i rapporti sono comunque pacifici tra i due, nonostante le ultime voci di gossip. A tenerli uniti non sono solo i figli, anche il lavoro. Infatti, pare che Sonia sia pronta a tornare in scena con un programma dedicato a libri, prodotto da Sdl, la società sua e di Bonolis.