“Bruganelli spende i soldi di Bonolis”, interviene Rita Dalla Chiesa

Sonia Bruganelli, tanto per cambiare, è riuscita di nuovo a scatenare un polverone. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha tentato di assestare un ‘colpo’ a Selvaggia Lucarelli, sussurrando che si fa pagare per scrivere articoli su di lei. La giurata l’ha stroncata in un nanosecondo, spiegandole che non c’è niente di male a farsi remunerare per il proprio lavoro e aggiungendo poi che lei non ha potuto contare su un marito ricco. Naturalmente il riferimento è stato a Paolo Bonolis. L’imprenditrice è così stata colpita e affondata. La faccenda è stata commentatissima sui social dove è pure intervenuta Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice di Forum e oggi parlamentare in quota Forza Italia.

Su Facebook, sotto al link di un articolo scritto dal portale DavideMaggio.it e intitolato “Scintille a Ballando tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli”, si è scatenato un vespaio tra gli utenti. A un certo punto un internauta ha tuonato, riferendosi alla produttrice televisiva: “Non ha mai lavorato, i soldi li spende e basta, quelli di Bonolis ovviamente”. Il commento è stato adocchiato da Rita Dalla Chiesa che è corsa in difesa della Bruganelli, smentendo quanto sostenuto dall’utente e svelando di conoscere da molti anni Sonia:

“La conosco da quando era ragazzina. Ha sempre lavorato moltissimo, non è mai andata a caccia di fidanzati famosi o ricchi. Le è capitato, a un certo punto della sua vita, di incontrare Bonolis. Si sono innamorati e si sono sposati. Vogliamo fargliene una colpa?”

Le figure non memorabili di Sonia Bruganelli

Insomma, c’è anche qualcuno che prende le difese della concorrente. Anche se c’è da dire che la Bruganelli sta facendo di tutto per scivolare sulle bucce di banana un giorno sì e l’altro pure. Ha anche avuto la sfortuna, se così si può dire, di imbattersi in Selvaggia Lucarelli che non gliene fa passare manco mezza.

Probabilmente la produttrice, quando ha cominciato il suo percorso a Ballando con le Stelle, credeva di riuscire a tenere testa alla giurata. Invece ha inanellato una serie di figure non proprio memorabili. Infatti ha poi cambiato strategia evitando il muro contro muro e apparentemente assumendo un comportamento meno battagliero. Nell’ultima puntata in onda, quella del 9 novembre, è invece tornata a scontrarsi con la giornalista. Non è finita bene per lei. La domanda è la seguente: ma non c’è nessuno che le dà dei consigli per adottare una strategia più brillante?