Bruganelli rapinata a Roma: la reazione e l’intervento di Bonolis

Panico e spavento per Sonia Bruganelli che, nelle scorse ore, è stata rapinata in pieno centro a Roma, mentre si trovava a bordo della sua auto. Dei ladri le hanno rubato il prezioso orologio Rolex che teneva al polso. Un colpo, secondo gli inquirenti, messo a segno da dei professionisti che avrebbero studiato le mosse della produttrice e opinionista televisiva, per poi andare a botta sicura. E infatti il furto ha avuto, purtroppo, esito positivo. Dopo la disavventura, Bruganelli, accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis, si è recata dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Tanta paura, ma nessun danno fisico riportato per la 50enne romana.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il colpo è stato rapidissimo. In pochi secondi l’imprenditrice si è ritrovata senza il Rolex. Al momento della rapina si trovava al volante della sua auto in via della Farnesina. Mentre era nel traffico uno scooter con in sella due persone l’ha affiancata e le ha sfilato velocissimamente l’orologio. La coppia di ladri si è poi dileguata tra i mezzi, facendo perdere le proprie tracce. Bruganelli ha subito informato l’ex marito, con il quale è rimasta in ottimi rapporti (trascorrono anche le vacanze assieme). I due sono così andati a denunciare il misfatto.

Bruganelli: “La paura è stata tanta”

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha commentato a caldo l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. Gli inquirenti che stanno studiando il caso nel tentativo di acciuffare i criminali pensano che ad agire sia stata una banda di professionisti. Non escludono nemmeno che siano più gruppi criminali ad effettuare le rapine visto che a Roma Nord, nell’ultimo periodo, di episodi come quello in cui è incappata la Bruganelli se ne sono verificati diversi. Nei mesi scorsi infatti ci sono state denunce simili per vicende analoghe avvenute tra piazza Mazzini, Ponte Milvio, Porta Pinciana e piazza Verdi.

Poche settimane fa, in pieno giorno, in via Girolamo Frescobaldi, cioè a poca distanza da una delle entrate di Villa Borghese, una persona è stata colpita al volto e si è vista sottrarre un Rolex da 60 mila euro. Poche ore prima un altro furto dai contorni simili: in via Monteverdi è stato rubato un Rolex da 20 mila euro, con due persone armate di pistola che, puntata la vittima predestinata, l’hanno minacciata facendosi consegnare l’orologio.