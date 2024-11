Bruganelli, parla nota deputata: brutta sparata su giuria e Lucarelli

Continuano ad essere argomento di dibattito la partecipazione e gli atteggiamenti di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto incetta di critiche e più volte ha avuto scontri a fuoco con Selvaggia Lucarelli. La produttrice può però contare su una sostenitrice di ‘peso’, l’vale a dire l’ex conduttrice di Forum e oggi deputata in quota Forza Italia, Rita Dalla Chiesa. Quest’ultima, nelle scorse ore, è tornata a difendere la concorrente, rilasciando dichiarazioni di fuoco contro la giuria. In particolare ha menzionato la Lucarelli, affermando che nessuno va a mettere becco in casa sua.

Tutto è cominciato quando la Bruganelli ha fatto apparire sul suo profilo Instagram uno scatto affettuoso con suo figlio Davide, al quale ha dedicato l’ultima esibizione sostenuta a Ballando con le Stelle (nella puntata del 16 novembre i concorrenti hanno avuto l’opportunità di omaggiare un proprio caro e l’ex di Bonolis ha danzato per il figlio, che sta attraversando un momento non facile). Il ragazzo ha apprezzato il gesto della madre e sui social ha postato alcuni scatti con lei, con lo struggente tappeto musicale di “Supereroi” di Mr. Rain. “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”, ha scritto il giovane. Il post è stato condiviso anche da Sonia, venendo commentato da Rita Dalla Chiesa.

“Quanta cattiveria, quanto acidume, quanto poco sapete della vita e dei dolori di questa donna”, ha esordito la parlamentare di Forza Italia che ha poi tuonato parole di fuoco contro i giurati, tirando in ballo Selvaggia Lucarelli:

“Non azzardatevi a toccare figli e famiglie nei vostri commenti. Nessuno viene a giudicare quello che succede in casa vostra. Soprattutto nessuno va a mettere il naso in casa Lucarelli. Mai vista una giuria così manipolatrice e inutilmente violenta. Ogni parola una pietra. Peccato, quest’anno il cast è davvero di livello”.

Probabilmente Rita Dalla Chiesa si è persa dei pezzi della storia visto che nell’ultima puntata, nessuno dei giurati ha criticato la performance della Bruganelli dedicata al figlio. La Lucarelli non ha detto una parola sulla questione. A quanto pare l’ex volto di Forum non ha visto la puntata e il suo discorso si è riferito agli scontri precedenti avuti dalla produttrice con alcuni giurati.

Non è la prima volta che Dalla Chiesa si schiera aperta dalla parte dell’ex moglie di Bonolis. Era capitato anche pochi giorni fa, quando l’aveva difesa da chi aveva maliziosamente sostenuto che spendesse i soldi dell’ex marito. Resta il fatto che una parlamentare, forse, potrebbe sorvolare su determinati temi ed evitare di intervenire sulle beghe di Ballando con le Stelle.