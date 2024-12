Bruganelli, “mai vivrò con Madonia”. Beh cena sempre da Bonolis…

Sonia Bruganelli apre la sua casa e racconta come vive quotidianamente. Paolo Bonolis, nonostante la separazione, rimane un punto fisso per lei. Mangia sempre con l’ex marito, anche perché, come è noto, sono vicini di casa. Anzi più che vicini di casa: tra i loro due appartamenti, situati in un condominio residenziale a Ponte Milvio (Roma), c’è una porta comunicante. Ora che però non sono più marito e moglie hanno anche spazi di privacy assoluta. Ed è in questi che la produttrice frequenta il suo nuovo compagno, Angelo Madonia. Guai però a parlare di convivenza con il danzatore.

“In un anno è cambiato tutto, senza che sia cambiato granché”, ha raccontato l’imprenditrice al quotidiano La Repubblica a cui ha aperto la sua dimora, ossia l’appartamento accanto a quello di proprietà dell’ex marito, luogo in cui ha sempre vissuto con i suoi tre figli. Per raggiungerlo basta che vada in salotto e apra la porta accanto al caminetto. In un amen ecco che si ritrova nella dimora di Bonolis.

“La stanza confinante – ha spiegato la Bruganelli – è la camera di mia figlia Silvia. Ma non conoscevamo l’anziana signora che prima abitava qui, perché i due appartamenti non sono sullo stesso pianerottolo, ma in palazzine adiacenti. Due estati fa, per caso, con Paolo conosco a Formentera la coppia che poi ci ha segnalato la vendita di questo immobile. Quando abbiamo deciso di separarci, ci è sembrata un’opportunità. Come il film Sliding doors: senza quell’incontro, oggi non sarei qui”.

Per quel che riguarda i figli, la produttrice ha rivelato che con Paolo sono rimasti a vivere Silvia e Davide, mentre Adele abita con lei. Negli ultimi tempi la vede comunque poco perché tra scuola e accademia di musical si incrociano solamente la sera. Anche se con Bonolis è separata, i pasti continuano a essere consumati insieme, in famiglia: “Ormai i ragazzi sono grandi, hanno le loro vite. Ma le abitudini sono rimaste le stesse. Pranzi e cene si svolgono nella casa di famiglia (quella di Bonolis, ndr), mentre qui vivo la mia intimità. Una casa più classica, meno colorata rispetto a quella dove abita Paolo e dove è possibile trovarlo tutti i giorni a un orario fisso: alle 20 sul divano che guarda Blob”.

Procedendo nel viaggio ‘casalingo‘, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha mostrato che ha praticamente la tv in ogni stanza. In camera da letto ne ha persino due: una ai piedi della vasca da bagno e una nella zona notte. Continua a coltivare anche la passione per i libri dai quali per un periodo si è un poco allontanata essendosi lasciata prendere troppo la mano con i social. In media divora circa 5 libri al mese. Anche quando va in vacanza non smette di leggere. Infatti i libri sono la prima cosa che infila nella sua valigia, oltre a borse e scarpe.

“Ultimamente i social mi avevano allontanato dalla letteratura, togliendomi energie. Ora mi sto disintossicando dal cellulare, da quel meccanismo compulsivo che distacca dalla realtà e ho ritrovato finalmente il piacere della lettura. La casa è anche un percorso emotivo”, ha confidato la Bruganelli. E Madonia? Dove e come lo vede se la porta comunicante con la casa di Bonolis rimane sempre aperta, come rivelato dalla stessa produttrice? Nel suo appartamento, perché Paolo non entra mai a ficcarci il naso.

“Paolo – ha raccontato – in un anno sarà venuto qui un paio di volte. Vite adiacenti non significa mancanza di rispetto. E poi il confronto con lui è continuo: per i figli, per il lavoro. Con un nuovo compagno non cerco la quotidianità, non ho bisogno di portare un altro affetto dentro casa e credo che non conviverò mai più. La casa sono i figli. Il resto aspetta fuori”. Madonia, tutto chiaro?