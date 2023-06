Bruganelli, il post su Giulia Tramontano lascia il segno: cos’ha detto

Giulia Tramontano: impossibile non sapere a chi appartenga questo nome e cosa le sia successo. Negli ultimi giorni in tutti i telegiornali e giornali non si è fatto altro che parlare della tragica morte di questa giovanissima ragazza, assassinata dal compagno e futuro papà del bambino che portava in grembo. Una storia triste che ha letteralmente scosso tutto il mondo dello spettacolo. Sono stati molti i personaggi pubblici che in questi giorni hanno speso parole di vicinanza alla famiglia di Giulia e che hanno destinato un pensiero alla giovane scomparsa. Tra i tanti anche Sonia Bruganelli che le ha dedicato un lungo e commovente post su Instagram.

Il post di Sonia Bruganelli per Giulia Tramontano

L’opinionista del GF Vip ieri, giovedì 1 giugno, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una bellissima immagine di Giulia Tramontano, precedentemente postata da Alessia Marcuzzi. “Giulia potrebbe essere mia figlia ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio. Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita, ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità.”

Continuando il discorso la Bruganelli ha aggiunto: “Scappare e annientare il “problema” è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi. Smettiamo di difendere i nostri figli a prescindere da quando sono degli studenti. Hanno sempre ragione, c’è sempre una scusante, non è mai colpa loro , perché incolpare loro sarebbe ammettere a noi stessi che non stiamo facendo un buon lavoro come genitori. Insegniamo ai nostri figli maschi a vincere la paura di avere paura e a non cercare sempre un alibi per i propri errori. Questa mattina sono addolorata, indignata ma sono anche molto, molto preoccupata.”

Con le sue parole Sonia Bruganelli ha posto l’attenzione sul tema cardine della vicenda: il problema non è stato di Giulia che si è fidata dell’uomo del quale era innamorata e il futuro padre di suo figlio. Il punto è che non si deve insegnare alle donne a essere diffidenti e caute, bensì agli uomini ad avere rispetto delle proprie compagne e a non usare mai la violenza per risolvere i problemi. Un pensiero che è stato condiviso da molti come anche l’influencer Tommaso Zorzi che negli scorsi giorni ha postato alcune storie Instagram dedicate proprio a questo spinoso argomento. Parole che hanno trovato consenso anche nei numerosi commenti di fans e personaggi dello spettacolo che hanno a loro volta espresso dispiacere per la triste vicenda.

La vicenda di Giulia Tramontano

Giulia Tramontano aveva solo 29 anni ed era al settimo mese di gravidanza quando è scomparsa nel nulla nella tarda serata dello scorso 27 maggio. A dare l’allarme era stato il suo compagno Alessandro Impagnatiello, la stessa persona che dopo poche ore confesserà di aver ucciso brutalmente la sua compagna accoltellandola due volte e di aver tentato per altrettante volte di bruciare il suo corpo. Giulia aveva scoperto che il compagno la tradiva e che un’altra ragazza di soli 23 anni, la sua amante, era rimasta incinta di lui ma aveva abortito. Da qui la lite tra Giulia e il compagno, finita in tragedia.

Impagnatiello lavorava come barman per Armani Hotel, che nella giornata di ieri ha diffuso una nota esprimendo indignazione per l’accaduto e precisando che il 30enne non lavorerà più presso la loro sede: “Il signor Alessandro Impagnatiello era stato sospeso dalle sue mansioni di barman presso l’Armani Hotel di Milano. Fatti del genere non sono tollerabili in una società civile. Episodi come questo non possono e non devono verificarsi, mai.”