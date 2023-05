Bonolis, Bruganelli gela tutti: “Rispetto quando una storia finisce”

Frecciatina di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis? Ecco la frase che non è passata inosservata al mondo del web

Sonia Bruganelli ha riacceso di nuovo il gossip sulla crisi tra lei e Paolo Bonolis. Come? L’opinionista del GF Vip ha pubblicato poco fa una foto sul suo profilo Twitter che a molti è parsa come una presunta frecciatina al marito. “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, si legge nel post in questione. Nonostante la Bruganelli non abbia scritto nessun commento riguardo la frase, tanti utenti non hanno potuto fare a meno di pensare a Paolo Bonolis.

Alcune settimane fa fa, infatti, Dagospia aveva annunciato la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Una separazione, a quanto pare, amichevole, nella quale i due ex avrebbero continuato a provare stima ed affetto reciproci. Poco dopo, però, i due avevano prontamente replicato all’indiscrezione pubblicando un video insieme in piscina in cui smentivano categoricamente la rottura. C’è anche da dire anche che i due avevano anche dichiarato tempo fa di aver deciso di prendere case separate, una notizia che aveva fatto storcere il naso a diverse persone.

Ad ogni modo, dopo la smentita non si era più parlato della questione, almeno fino ad oggi. Sonia, infatti, con quel tweet ha dato il via a tutta una serie di teorie ed insinuazioni, tra chi crede sia un palese messaggio per il marito a chi sostiene sia un modo velato per annunciare di essere single. Naturalmente, queste rimangono solamente supposizioni, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale. Chissà se il conduttore di Avanti un altro e il volto del GF Vip pubblicheranno presto una nuova smentita o se, questa volta, preferiranno optare per la via del silenzio.

Sonia Bruganelli incontra la figlia di Sophie Codegoni

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per Sophie Codegoni durante la sesta edizione del GF Vip. Difatti, una volta finito il programma, l’opinionista l’ha voluta con sé offrendole il ruolo di Bonas nella trasmissione di cui è autrice, Avanti un altro. Ebbene, com’è noto, l’influencer ha da poco dato alla luca la sua prima figlia, Celine Blue, e, ovviamente, non potevano mancare le presentazioni con colei che Sophie ha definito “Zia Sonia“.

La Bruganelli, infatti, ha condiviso una foto in cui tiene in braccio la bambina, scrivendo “Un fagottino dolcissimo“. Inoltre, anche la Codegoni e il padre della bebè, Alessandro Basciano, hanno condiviso varie storie per immortalare il momento. Insomma, una reunion veramente commovente.