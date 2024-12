Bruganelli critica Freddi: la risposta da signora e frecciata di Balivo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato in studio Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis. Quest’ultima è stata recentemente attaccata da Sonia Bruganelli durante la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani. Proprio a riguardo la conduttrice le ha chiesto un suo commento. La risposta della diretta interessata è stata da vera signora. Freddi ha difatti deciso di non alimentare ulteriormente la polemica e di chiudere lì il discorso. Balivo, invece, ha lanciato una stoccata a Bruganelli evidenziando come sia stata più volte invitata a partecipare al programma ma puntualmente abbia declinato l’invito.

Come di consueto nella puntata del lunedì de La Volta Buona su Rai 1 si commenta Ballando Con Le Stelle. Una delle protagoniste di questa edizione è stata Sonia Bruganelli, la quale ha ballato in coppia con Carlo Aloia. L’ex opinionista del Grande Fratello è stata recentemente ospitata da Francesca Fagnani nello studio di Belve. Durante la sua intervista ha parlato non solo della sua esperienza nello show di Milly Carlucci ma si è anche abbandonata ad alcune dichiarazioni un po’ pungenti nei confronti di Laura Freddi, ex di Paolo Bonolis così come lei. Nello specifico Bruganelli ha accusato Freddi di essere andata come ospite in diversi programmi al suo posto ed aver parlato di lei, evidenziando come avesse cambiato il suo atteggiamento nei suoi confronti.

La risposta di Laura Freddi a Sonia Bruganelli

Caterina Balivo ha quindi chiesto a Laura di commentare le sue parole. La sua ospite ha però preferito evitare, rispondendo come Sonia si commentasse da sola. Freddi ha quindi preferito non alimentare ulteriormente le polemiche, dando a Balivo una risposta da vera signora.

Queste le sue parole precise:

Già avevo scelto di non rispondere, tra l’altro non l’ho vista tutta perché io alle 21.20 sono con mia figlia a letto che la devo addormentare. Ti dico la verità, a me il giorno dopo mi è esploso il cellulare. Mi chiamavano giornalisti, mi chiamavano per fare interviste, mi hanno chiamata alla Rai, mi ha chiamato Parpiglia e lo ringrazio per l’invito. Io ho scelto di non rispondere ma semplicemente perché che risposta devo dare? Io dico solo questo: da adesso in poi non parlerò più della Signora Bruganelli. Si commenta da sola, non c’è bisogno che io dica altre parole perché per me il silenzio è già una grande risposta e voglio invece ringraziare tutto il popolo del web e il pubblico, ed in questo forse ringrazierei Sonia, che mi ha travolto con uno tsunami d’affetto.

Intanto Caterina Balivo ha lanciato una stoccata alla Bruganelli. Nello specifico la conduttrice de La Volta Buona ha sottolineato come abbia invitato più volte Sonia a prendere parte al programma ma questa abbia puntualmente declinato o rimandato il suo invito. A quel punto Balivo le ha rinnovato nuovamente la proposta. Chissà quindi se la vedremo come ospite in una delle prossime puntate.