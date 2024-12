Bruganelli, ci ‘ripensa’ dopo Ballando con le Stelle. Cosa ha detto

Sabato 30 novembre 2024 è andata in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle” che ha visto ancora una volta al centro della pista Sonia Bruganelli con la sua ultima esibizione. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha concluso la sua esperienza da ballerina con l’amaro in bocca. Non solo è stata eliminata ma è stata richiamata dal giornalista Alberto Matano. Oggi, in diretta su Instagram con il suo compagno di ballo Carlo Aloia, non ha perso occasione di lanciare una frecciatina alla trasmissione.

Sonia Bruganelli e la frecciata a Ballando con le stelle

In attesa di vederla a “Belve” nella prossima puntata in onda martedì 3 dicembre 2o24, Sonia Bruganelli si gode un po’ di relax in compagnia della sua famiglia senza, però, rinunciare a commentare la sua esperienza a “Ballando con le stelle”. Infatti, proprio nella domenica post serata su Rai 1, l’ex concorrente è stata invitata nella diretta Instagram di Carlo Aloia per parlare con i fan che li hanno seguiti e supportati in questo breve periodo.

Durante il filmato, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha tenuto a precisare come avesse trascorso il weekend, sottolineando di aver cucinato per i suoi figli. La sua affermazione, però, è diventata oggetto di discussione con i suoi cari e il suo compagno di ballo poi ché tutti l’hanno presa in giro di non saper cucinare.

A quel punto, la diretta interessata non si è tirata indietro ed ha esclamato:

Mi è rimasto solo questo da fare visto che con il ballo non è andata

Il richiamo di Alberto Matano

Intanto sul web il richiamo di Alberto Matano non è passato inosservato tanto da dividere gli utenti in due parti: da un lato chi non ha perso occasione di dare ragione al giornalista e conduttore di “La vita in diretta” e dall’altro chi, invece, ha preso le difese di Sonia Bruganelli.

L’ex concorrente, infatti, durante la puntata non ha potuto fare a meno di riferirsi alla giuria, spiegando di essersi trovata più volte a disagio poiché, secondo lei, soltanto uno dei cinque giurati era interessato alle sue performance. Ed è stato proprio in quel momento che Matano ha preso la parole, affermando: “Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui”.