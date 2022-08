Bruganelli-Bonolis, il magazine: “Non c’è crisi”, ma lei lo sbugiarda

Continua il giallo attorno al matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ma si proceda con ordine: nelle scorse settimane la produttrice televisiva ha scritto un paio di tweet criptici. Qualcuno li ha interpretati come un messaggio in cui ravvisare che la relazione con il conduttore romano non stesse vivendo un periodo roseo. Qualche giorno dopo la coppia è apparsa a Formentera. Le voci che volevano il legame scricchiolante si sono placate per poi tornare a farsi tambureggianti quando la Bruganelli, intervistata da Chi Magazine, ha spiegato di aver accettato di tornare a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip (fino a pochi mesi fa aveva escluso categoricamente tale possibilità) in quanto la proposta le è stata fatta pervenire in un momento “delicato” della sua vita.

Si giunge agli ultimi giorni. Conversando con alcuni fan su Instagram, Sonia, quando le hanno chiesto se con Bonolis tutto fosse ok, ha risposto così: “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Anche in questo caso la replica è suonata a molti alquanto strana. Ancor più strano è ciò che è accaduto nelle scorse ore: il settimanale Vero ha dedicato un articolo alla produttrice e al marito, pubblicando delle loro foto e affermando che non c’è alcuna crisi in corso.

“Altro che crisi, tra Bonolis e la Bruganelli l’amore è alle stelle. La coppia, in vacanza a Formentera, si è lasciata andare a coccole, abbracci e tenerezze in acqua”, ha scritto il magazine, a corredo di alcuni scatti che vedono Sonia e Paolo felici nelle acque cristalline delle Baleari. Tutto bene quel che finisce bene? Ni, visto che l’opinionista del GF Vip ha sbugiardato il settimanale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

“Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così”, ha scritto la moglie di Bonolis, su Instagram, commentando e smentendo il servizio di Vero. Al di là della questione degli “scatti vecchi”, una domanda sorge spontanea: perché la produttrice ha voluto puntualizzare la questione? Ok, le foto sono datate e Vero ha saccheggiato qualche sua dichiarazione da Instagram. Il nocciolo della questione però è un altro: Sonia ha voluto mettere i puntini sulle i soltanto per via delle foto “vecchie” oppure perché il servizio, in realtà, descrive un idillio d’amore con Bonolis che invece, tanto idillio, forse non lo è più?

h