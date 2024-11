Bruganelli a Ballando col figlio: la sgridata sacrosanta di Bonolis

Paolo Bonolis contro il coinvolgimento del figlio Davide a Ballando con le Stelle. Il ragazzo, nella puntata del talent show in onda lo scorso sabato, è apparso assieme alla madre Sonia Bruganelli. Il giovanotto, in una clip struggente, ha rivelato di aver trascorso un periodo molto difficoltoso a livello personale causato da una delusione d’amore. In particolare, ha raccontato, con mamma a fianco, che negli abbracci e nei consigli di quest’ultima ha trovato rifugio e la forza per vincere la crisi in cui era piombato. Tutte bello e dolce? Per molti sì, ma non per papà Paolo Bonolis che ha rifilato una “sgridatina” a Davide, esprimendo il proprio dissenso per la scelta di accettare di mostrarsi nel programma di Milly Carlucci.

La Bruganelli, ospite a La vita in diretta nel corso della puntata di lunedì 18 novembre, ha spiegato ad Alberto Matano perché l’ex marito non ha visto di buon occhio il fatto che suo figlio si sia approcciato a Ballando per narrare le sue pene d’amore. “Si è preso anche una piccola strigliatina dal papà”, ha confidato la produttrice. Motivo?

“Davide ha detto una cosa che si è sentito di dire e effettivamente non è facile dichiarare di aver sofferto, di aver patito per questo abbandono. Paolo non l’ha sgridato, però lui fa parte di un’altra generazione, quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di vent’anni non debba mostrarsi così”.

Insomma, secondo il conduttore di Avanti un altro, il figlio non doveva andare in tv a raccontare le sue faccende sentimentali. La Bruganelli, sempre conversando a La vita in diretta, ha ricordato che Davide “va dallo psicologo, cosa che il papà, la sua generazione, non faceva. Il fatto di dire ‘Ho bisogno di un aiuto, mi metto in discussione’ è fondamentale. Paolo vuole tutelare la sua fragilità, la sua emotività, quindi fosse per lui non l’avrebbe coinvolto. Io non l’ho voluto coinvolgere, è stato Davide che mi ha detto di volerlo fare”. “Ma capisco il padre”, ha chiosato la produttrice televisiva.

Il padrone di casa del talk, Alberto Matano, ha spezzato una lancia a favore di Davide Bonolis, dicendo di trovare “molto potente” il fatto che un giovane decida di “parlare delle sue fragilità“. “Sicuramente anche il tuo ex sarà d’accordo su questo”, ha proseguito il giornalista. Pronta la risposta della Bruganelli: “Lui è un padre da questo punto di vista molto diverso dalla madre e a me fa anche molto comodo, io sono molto morbida e lui invece è più: ‘Se cadi ti devi rialzare'”.

Ciò che pensa Paolo Bonolis ha bisogno di un rapido approfondimento. Quando Matano dice “il tuo ex sarà d’accordo”, a proposito del discorso sulla fragilità, non coglie il punto. C’è da scommettere che Bonolis è sì d’accordo sul fatto che è una cosa positiva ammettere le proprie debolezze. Ciò su cui non è d’accordo è il fare certe ammissioni in programmi tv in cui tutto si annacqua nel rumore di fondo della trasmissione stessa, con il forte rischio che tutto vada a finire nel calderone delle polemiche fini a se stesse e sterili. Un discorso che non fa una piega e che è sacrosanto.