Brosio e Marialaura, spunta un altro uomo: la testimonianza di Eva Henger

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis sono tornati in tv per parlare della loro rottura. Dopo quasi un anno di frequentazione la coppia è scoppiata. A Domenica Live la fotomodella ha spiegato che la relazione è finita perché è venuto meno l’amore. A un certo punto Marialaura, 43 anni più giovane di Brosio, ha capito di non provare più amore per il giornalista e opinionista tv.

Marialaura De Vitis ha confidato a Barbara d’Urso di non provare più amore per Paolo Brosio ma solo affetto e stima e per questo resterà sempre sua amica. Marialaura, che lavora anche in un’agenzia di comunicazione a Milano, non ha esitato a definire Paolo una persona importante, fondamentale, nella sua vita. Versione confermata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi:

“È venuto meno quell’entusiasmo, quella determinazione nello stare insieme. Il nostro è stato un amore vero”

Paolo Brosio a Domenica Live ha messo a tacere tutte le critiche e malelingue ribadendo che il sentimento con Marialaura De Vitis è sempre stato sincero e leale. Nulla di costruito o artificioso solo per fare notizia come sospettato dai più maligni.

Il giornalista ha però preferito non svelare le altre ragioni che lo hanno allontanato da Marialaura De Vitis. La ragazza, dal canto suo, ha chiarito nel salotto di Barbara d’Urso che non sono subentrati fattori esterni in questa relazione.

Peccato, però, che la conduttrice Mediaset abbia poi mandato in onda un videomessaggio di Eva Henger. Un filmato nel quale l’ex moglie di Riccardo Schicchi parla di un presunto terzo incomodo.

Eva ha raccontato di aver conosciuto Marialaura a Sharm El Sheik e che la ragazza avrebbe avuto, durante quella vacanza risalente agli inizi di aprile, una simpatia molto forte per un’altra persona.

Stando alla segnalazione della Henger la De Vitis avrebbe sempre parlato bene di Paolo Brosio ma la loro relazione era ormai giunta al capolinea tanto che lei sarebbe già andata avanti con un altro misterioso uomo.

Testimonianza prontamente smentita da Marialaura De Vitis, che ha accusato Eva Henger di cercare solo attenzioni inventando falsi gossip. Tesi sostenuta pure da Paolo Brosio, che ha rimarcato l’autenticità della sua ultima liaison.