Brosio e Marialaura, frecciata di Manuela Ferrera: “Hanno un accordo”

Di recente Paolo Brosio ha replicato alle dichiarazioni di Manuela Ferrera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, si è molto arrabbiato poiché la showgirl ha svelato di un tentato bacio da parte dell’uomo dietro le quinte di Tiki Taka. Secondo il giornalista non c’è mai stato un bacio con il volto della trasmissione calcistica di Italia 1, ma una proposta di lei di fare un semplice selfie. Su questo non si è trovato d’accordo Biagio D’Anelli che conosce molto bene Manuela (i due hanno avuto una relazione durata pochi anni), sostenendo che non è una persona che dice bugie.

Secondo le informazioni raccolte da Biagio, Paolo avrebbe fatto anche un regalo alla Ferrera: un rosario. La futura signora Brosio, invece, si è detta sicura del rapporto con il suo uomo e non crede proprio che lui ci abbia provato. La presunta ex fiamma di Gonzalo Higuain ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti nei confronti di Brosio e la sua attuale compagna Marialaura De Vitis: “Credo che ci sia una sorta di accordo tra loro”. Su Marialaura ha sostenuto che potrebbe esserci un filo di cattiveria perché la vede come una persona che le fa tenerezza e infida nei suoi confronti. Poi si è lasciata andare a un attacco nella trasmissione di Domenica Live di Barbara d’Urso:

“Posso essere libera di non credere alla loro storia? Lei che prende in giro un uomo di una certa età mi fa una rabbia incredibile. Lei vorrà entrare nello show business ma credo che avrà preso una scorciatoia poco…”

La donna ha chiarato questo triangolo non voluto. Oltre a quell’incontro con Brosio non c’è stato altro ma secondo la sua versione dei fatti nel programma di Piero Chiambretti avrebbe cercato anche la sua bocca dopo aver fatto degli apprezzanti durante la puntata.

Questa è solo una piccola anticipazione perché stasera a Live Non è la d’Urso la conduttrice Mediaset ha organizzato un confronto tra tutte e tre le parti. Barbara, infatti, ha deciso di mettere faccia a faccia Paolo Brosio, la sua fidanzata Marialaura e Manuela Ferrera dentro il famoso ascensore della nota trasmissione domenicale di Canale 5. Paolo ammetterà di aver baciato sulle labbra Manuela oppure continuerà a negare tutto dopo la resa dei conti?

Ricordiamo che nelle scorse settimane è spuntato il gossip tra l’imprenditore Diego Granese e La De Vitis. I due sono stati paparazzati da Novella 2000, la rivista diretta da Roberto Alessi. La ragazza, però, ha sempre dichiarato di essere innamorata di Brosio.