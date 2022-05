“Britney Spears va aiutata, mi rivedo in lei”: parla Sara Tommasi

La showgirl e modella umbra non è riuscita a stare in silenzio di fronte a certi recenti atteggiamenti della popstar

Sara Tommasi, oggi 40enne, si è lasciata alle spalle il mondo fatto di eccessi e problematiche con il quale ha dovuto fare i conti circa dieci anni fa. Da qualche anno la showgirl e modella si è “ripulita” e oggi vive una vita tranquilla con il marito Antonio Orso, sposato nel 2021. La 40enne di origini umbre ha ripercorso i suoi momenti più bui ai microfoni di Fanpage.it dopo aver visto, negli ultimi post pubblicati su Instagram dalla popstar Britney Spears, segni che per lei sono da ricondurre a squilibrio psicologico.

Britney Spears sta davvero bene? Questo è quello che si chiedono i fan da giorni, dopo aver visto il genere di immagini che posta, quasi compulsivamente, su Instagram. La cantante 40enne ha condiviso scatti che la ritraggono completamente nuda, con il corpo che lascia intravedere alcuni lividi e uno sguardo strano sul volto. Nonostante la popstar statunitense si sia liberata lo scorso anno dalla tutela del padre, durata ben 13 anni, c’è chi comunque mette in dubbio la sua sanità mentale.

Tra queste persone c’è proprio la sua coetanea Sara Tommasi. Quest’ultima ha dichiarato: “Io non sono Britney Spears, però facevo quelle cose lì”. A quanto pare la modella umbra afferma di riconoscere nelle azioni della Spears segni di squilibrio, forse grida più o meno inconsce di aiuto. Secondo lei spogliarsi in questo modo, senza un valido motivo, non è assolutamente sano. La Tommasi si sente molto vicina alla cantante in quanto secondo lei si tratta degli stessi disagi che ha provato lei in passato.

“Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi nuda sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”.

Purtroppo non ci è dato sapere se la Tommasi ha ragione o se si tratta solo di un atteggiamento spavaldo della cantante, che si sente finalmente libera da ogni costrizione. La showgirl umbra ha parlato poi della sua situazione, dicendosi pentita di ciò che ha fatto nel passato.

“La cosa più brutta? Tutto. Il porno, spogliarsi nuda per strada, il gesto della fontana. Sono tutte così orribili. Non sono per niente fiera del mio passato, però sono fiera di essere riuscita a voltare pagina, fiera di aver riconquistato quella normalità che credevo perduta per sempre”.

Oggi la 40enne è finalmente lontana dal fondo che ha toccato più volte. La showgirl si dice felicemente sposata e serena nonostante la lontananza dal mondo dello spettacolo e non prova nemmeno più rabbia verso le persone che le hanno fatto del male e si sono approfittate delle sue condizioni.