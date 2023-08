Britney Spears-Sam Asghari divorzio ufficiale: “Lei lo ha picchiato”

Trapelano nuove indiscrezioni sul divorzio tra Britney Spears e Sam Asghari. I due, dopo un anno e due mesi di matrimonio, hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore, durata complessivamente sei anni. Sam e Britney si erano conosciuti sul set di Slumber Party nel 2016.

Asghari ufficializza la fine del matrimonio

L’attore di origine iraniana ha recentemente reso ufficiale la fine del matrimonio con la popstar, attraverso una storia su Instagram: “Dopo sei anni di amore e impegno l’uno con l’altro, io e mia moglie abbiamo deciso di mettere fine al nostro viaggio insieme. Manterremo intatti l’amore e il rispetto che proviamo l’uno per l’altro. Le auguro il meglio. Chiedere privacy sembrerebbe ridicolo, quindi chiederò a tutti, media compresi, di essere gentili“.

I presunti motivi dietro la rottura

A tentare di approfondire le motivazioni che hanno portato alla rottura ci ha pensato TMZ. Proprio quest’ultimo sostiene che Sam Asghari abbia confidato ad alcune persone il presunto tradimento di Britney Spears con un membro dello staff. Il tutto, inoltre, si sarebbe consumato all’interno della loro casa. “Quando abbiamo chiesto come Sam abbia saputo del tradimento, ci è stato detto che Sam sostiene che ci sia un video che mostra Britney e l’uomo insieme in una situazione compromettente” è quanto si può leggere a riguardo.

Non sarebbe finita qui, poiché Sam Asghari avrebbe sostenuto di esser stato più volte aggredito da Britney Spears nel corso dei loro sei anni di amore. Sembra, infatti, che qualche mese fa la popstar lo abbia preso a pugni mentre dormiva. TMZ ha poi mostrato alcune foto in cui l’attore ha il segno di un morso sul braccio e un occhio nero, ma non è dato sapere se possa esserci o meno qualche legame con quanto descritto sopra.

Infine, stando a quanto trapelato da alcune fonti, Sam Asghari sarebbe preoccupato per una presunta ossessione di Britney Spears per i coltelli. La popstar pare li abbia sistemati in ogni stanza della casa, persino in camera da letto. Sembra che a motivare il tutto ci sia una sua paura che qualcuno potesse aggredirla. Trattasi, al momento, di indiscrezioni. L’unica cosa certa è che il matrimonio tra Sam e Britney è giunto a conclusione.

Le precedenti indiscrezioni e l’accordo prematrimoniale

Soltanto qualche ora prima era stato Page Six a rivelare alcuni dettagli sulla fine del matrimonio tra Spears e Asghari. La testata aveva parlato di una presunta volontà dell’attore di essere pagato profumatamente, altrimenti avrebbe rivelato informazioni imbarazzanti sulla cantante. Spears avrebbe scelto Laura Wasser come avvocato, probabilmente perché consapevole, stando ad una fonte a conoscenza della situazione, che si potrebbe presto sfociare nella battaglia legale. Un ulteriore insider, infine, aveva sostenuto che, nonostante il dettagliato accordo prematrimoniale tra la popstar e Asghari, Britney Spears potesse comunque firmare un assegno finale.